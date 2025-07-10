- Aperçu
INOV: Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu
Le taux de change de INOV a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.39 et à un maximum de 33.39.
Suivez la dynamique Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INOV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action INOV aujourd'hui ?
L'action Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu est cotée à 33.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 33.39 - 33.39, a clôturé hier à 33.34 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de INOV présente ces mises à jour.
L'action Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu verse-t-elle des dividendes ?
Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu est actuellement valorisé à 33.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INOV.
Comment acheter des actions INOV ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu au cours actuel de 33.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.39 ou de 33.69, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INOV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action INOV ?
Investir dans Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.24 - 33.49 et le prix actuel 33.39. Beaucoup comparent 0.15% et 8.34% avant de passer des ordres à 33.39 ou 33.69. Consultez le graphique du cours de INOV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu ?
Le cours le plus élevé de Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu l'année dernière était 33.49. Au cours de 28.24 - 33.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.34 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu ?
Le cours le plus bas de Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) sur l'année a été 28.24. Sa comparaison avec 33.39 et 28.24 - 33.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INOV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action INOV a-t-elle été divisée ?
Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.34 et 13.38% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.34
- Ouverture
- 33.39
- Bid
- 33.39
- Ask
- 33.69
- Plus Bas
- 33.39
- Plus Haut
- 33.39
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 0.15%
- Changement à 6 Mois
- 8.34%
- Changement Annuel
- 13.38%
