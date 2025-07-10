CotationsSections
Devises / INOV
Retour à Actions

INOV: Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu

33.39 USD 0.05 (0.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INOV a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.39 et à un maximum de 33.39.

Suivez la dynamique Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INOV Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action INOV aujourd'hui ?

L'action Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu est cotée à 33.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 33.39 - 33.39, a clôturé hier à 33.34 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de INOV présente ces mises à jour.

L'action Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu verse-t-elle des dividendes ?

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu est actuellement valorisé à 33.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INOV.

Comment acheter des actions INOV ?

Vous pouvez acheter des actions Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu au cours actuel de 33.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.39 ou de 33.69, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INOV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action INOV ?

Investir dans Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.24 - 33.49 et le prix actuel 33.39. Beaucoup comparent 0.15% et 8.34% avant de passer des ordres à 33.39 ou 33.69. Consultez le graphique du cours de INOV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu ?

Le cours le plus élevé de Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu l'année dernière était 33.49. Au cours de 28.24 - 33.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.34 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu ?

Le cours le plus bas de Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu (INOV) sur l'année a été 28.24. Sa comparaison avec 33.39 et 28.24 - 33.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INOV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action INOV a-t-elle été divisée ?

Innovator ETFs Trust Innovator International Developed Power Bu a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.34 et 13.38% après les opérations sur titres.

Range quotidien
33.39 33.39
Range Annuel
28.24 33.49
Clôture Précédente
33.34
Ouverture
33.39
Bid
33.39
Ask
33.69
Plus Bas
33.39
Plus Haut
33.39
Volume
1
Changement quotidien
0.15%
Changement Mensuel
0.15%
Changement à 6 Mois
8.34%
Changement Annuel
13.38%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K