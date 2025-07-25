Währungen / DIT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DIT: AMCON Distributing Company
116.70 USD 1.20 (1.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DIT hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.49 bis zu einem Hoch von 117.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die AMCON Distributing Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
113.49 117.79
Jahresspanne
94.92 163.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 115.50
- Eröffnung
- 113.49
- Bid
- 116.70
- Ask
- 117.00
- Tief
- 113.49
- Hoch
- 117.79
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 1.04%
- Monatsänderung
- -3.55%
- 6-Monatsänderung
- 0.46%
- Jahresänderung
- -16.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K