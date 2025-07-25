KurseKategorien
DIT: AMCON Distributing Company

116.70 USD 1.20 (1.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DIT hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.49 bis zu einem Hoch von 117.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die AMCON Distributing Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

DIT News

Tagesspanne
113.49 117.79
Jahresspanne
94.92 163.75
Vorheriger Schlusskurs
115.50
Eröffnung
113.49
Bid
116.70
Ask
117.00
Tief
113.49
Hoch
117.79
Volumen
13
Tagesänderung
1.04%
Monatsänderung
-3.55%
6-Monatsänderung
0.46%
Jahresänderung
-16.48%
