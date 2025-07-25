CotizacionesSecciones
DIT: AMCON Distributing Company

115.75 USD 0.25 (0.22%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DIT de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 112.69, mientras que el máximo ha alcanzado 116.18.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AMCON Distributing Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.

Rango diario
112.69 116.18
Rango anual
94.92 163.75
Cierres anteriores
116.00
Open
113.19
Bid
115.75
Ask
116.05
Low
112.69
High
116.18
Volumen
7
Cambio diario
-0.22%
Cambio mensual
-4.34%
Cambio a 6 meses
-0.35%
Cambio anual
-17.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B