Divisas / DIT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DIT: AMCON Distributing Company
115.75 USD 0.25 (0.22%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DIT de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 112.69, mientras que el máximo ha alcanzado 116.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AMCON Distributing Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
112.69 116.18
Rango anual
94.92 163.75
- Cierres anteriores
- 116.00
- Open
- 113.19
- Bid
- 115.75
- Ask
- 116.05
- Low
- 112.69
- High
- 116.18
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- -4.34%
- Cambio a 6 meses
- -0.35%
- Cambio anual
- -17.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B