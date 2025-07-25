Валюты / DIT
DIT: AMCON Distributing Company
116.00 USD 4.47 (3.71%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DIT за сегодня изменился на -3.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.00, а максимальная — 119.00.
Следите за динамикой AMCON Distributing Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
116.00 119.00
Годовой диапазон
94.92 163.75
- Предыдущее закрытие
- 120.47
- Open
- 119.00
- Bid
- 116.00
- Ask
- 116.30
- Low
- 116.00
- High
- 119.00
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -3.71%
- Месячное изменение
- -4.13%
- 6-месячное изменение
- -0.14%
- Годовое изменение
- -16.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.