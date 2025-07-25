货币 / DIT
DIT: AMCON Distributing Company
115.75 USD 0.25 (0.22%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DIT汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点112.69和高点116.18进行交易。
关注AMCON Distributing Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
112.69 116.18
年范围
94.92 163.75
- 前一天收盘价
- 116.00
- 开盘价
- 113.19
- 卖价
- 115.75
- 买价
- 116.05
- 最低价
- 112.69
- 最高价
- 116.18
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- -4.34%
- 6个月变化
- -0.35%
- 年变化
- -17.16%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值