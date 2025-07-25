Dövizler / DIT
DIT: AMCON Distributing Company
116.00 USD 0.50 (0.43%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DIT fiyatı bugün 0.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.49 ve Yüksek fiyatı olarak 117.79 aralığında işlem gördü.
AMCON Distributing Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
113.49 117.79
Yıllık aralık
94.92 163.75
- Önceki kapanış
- 115.50
- Açılış
- 113.49
- Satış
- 116.00
- Alış
- 116.30
- Düşük
- 113.49
- Yüksek
- 117.79
- Hacim
- 25
- Günlük değişim
- 0.43%
- Aylık değişim
- -4.13%
- 6 aylık değişim
- -0.14%
- Yıllık değişim
- -16.98%
21 Eylül, Pazar