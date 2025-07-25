Valute / DIT
DIT: AMCON Distributing Company
116.00 USD 0.50 (0.43%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DIT ha avuto una variazione del 0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 113.49 e ad un massimo di 117.79.
Segui le dinamiche di AMCON Distributing Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
113.49 117.79
Intervallo Annuale
94.92 163.75
- Chiusura Precedente
- 115.50
- Apertura
- 113.49
- Bid
- 116.00
- Ask
- 116.30
- Minimo
- 113.49
- Massimo
- 117.79
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- 0.43%
- Variazione Mensile
- -4.13%
- Variazione Semestrale
- -0.14%
- Variazione Annuale
- -16.98%
21 settembre, domenica