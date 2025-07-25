QuotazioniSezioni
DIT: AMCON Distributing Company

116.00 USD 0.50 (0.43%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DIT ha avuto una variazione del 0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 113.49 e ad un massimo di 117.79.

Segui le dinamiche di AMCON Distributing Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
113.49 117.79
Intervallo Annuale
94.92 163.75
Chiusura Precedente
115.50
Apertura
113.49
Bid
116.00
Ask
116.30
Minimo
113.49
Massimo
117.79
Volume
25
Variazione giornaliera
0.43%
Variazione Mensile
-4.13%
Variazione Semestrale
-0.14%
Variazione Annuale
-16.98%
21 settembre, domenica