CLBT: Cellebrite DI Ltd
17.87 USD 0.61 (3.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLBT hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.41 bis zu einem Hoch von 17.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cellebrite DI Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CLBT News
Tagesspanne
17.41 17.98
Jahresspanne
13.29 26.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.26
- Eröffnung
- 17.74
- Bid
- 17.87
- Ask
- 18.17
- Tief
- 17.41
- Hoch
- 17.98
- Volumen
- 3.115 K
- Tagesänderung
- 3.53%
- Monatsänderung
- 10.17%
- 6-Monatsänderung
- -7.17%
- Jahresänderung
- 5.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K