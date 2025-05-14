KurseKategorien
Währungen / CLBT
Zurück zum Aktien

CLBT: Cellebrite DI Ltd

17.87 USD 0.61 (3.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLBT hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.41 bis zu einem Hoch von 17.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cellebrite DI Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLBT News

Tagesspanne
17.41 17.98
Jahresspanne
13.29 26.30
Vorheriger Schlusskurs
17.26
Eröffnung
17.74
Bid
17.87
Ask
18.17
Tief
17.41
Hoch
17.98
Volumen
3.115 K
Tagesänderung
3.53%
Monatsänderung
10.17%
6-Monatsänderung
-7.17%
Jahresänderung
5.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K