CLBT: Cellebrite DI Ltd
17.26 USD 0.17 (0.98%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLBT за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.21, а максимальная — 17.54.
Следите за динамикой Cellebrite DI Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLBT
- BofA назвал 13 акций малой и средней капитализации, которые могут восстановиться
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Cellebrite: Long-Term Growth Is Now Much Clearer (Rating Upgrade) (NASDAQ:CLBT)
- Applied Materials To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- Company News for Aug 15, 2025
- Cellebrite earnings beat, revenue fell short of estimates
- Cellebrite Begins Its Next Chapter
- Cellebrite DI Ltd. (CLBT) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cellebrite DI Stock: Market Apathy Vs. Strong Fundamentals (NASDAQ:CLBT)
- Cellebrite DI stock hits 52-week low at 13.15 USD
- StoneCo Ltd. (STNE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Greenhaven Road Capital Main Fund Q2 2025 Investor Letter
- Match Group (MTCH) Lags Q2 Earnings Estimates
- DOJ to sponsor Cellebrite’s pursuit of FedRAMP High authorization
- David Barter appointed as Cellebrite’s new CFO as Dana Gerner retires
- Cellebrite to acquire virtualization firm Corellium for $170 million
- Cellebrite at 45th Annual William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Cellebrite at TD Cowen Conference: Strategic Shifts and Growth Plans
- Cellebrite: Near-Term Growth Is A Key Concern (NASDAQ:CLBT)
- Cellebrite Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- InvestingPro Fair Value model captures Cellebrite’s 35% downside potential
- Dow Edges Higher; US Crude Oil Inventories Increase - Cellebrite DI (NASDAQ:CLBT), Global E Online (NASDAQ:GLBE)
- Cellebrite earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Polen Global SMID Company Growth Portfolio Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
17.21 17.54
Годовой диапазон
13.29 26.30
- Предыдущее закрытие
- 17.43
- Open
- 17.41
- Bid
- 17.26
- Ask
- 17.56
- Low
- 17.21
- High
- 17.54
- Объем
- 3.454 K
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- 6.41%
- 6-месячное изменение
- -10.34%
- Годовое изменение
- 1.83%
