CFG-PE: Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin
Der Wechselkurs von CFG-PE hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.53 bis zu einem Hoch von 20.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CFG-PE heute?
Die Aktie von Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin (CFG-PE) notiert heute bei 20.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.69 und das Handelsvolumen erreichte 57. Das Live-Chart von CFG-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CFG-PE Dividenden?
Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin wird derzeit mit 20.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CFG-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich CFG-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin (CFG-PE) zum aktuellen Kurs von 20.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.73 oder 21.03 platziert, während 57 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CFG-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CFG-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin müssen die jährliche Spanne 18.62 - 21.70 und der aktuelle Kurs 20.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.91% und 7.97%, bevor sie Orders zu 20.73 oder 21.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CFG-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Der höchste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) im vergangenen Jahr lag bei 21.70. Innerhalb von 18.62 - 21.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Der niedrigste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) im Laufe des Jahres betrug 18.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.73 und der Spanne 18.62 - 21.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CFG-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CFG-PE statt?
Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.69 und 7.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.69
- Eröffnung
- 20.68
- Bid
- 20.73
- Ask
- 21.03
- Tief
- 20.53
- Hoch
- 20.73
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 3.91%
- 6-Monatsänderung
- 7.97%
- Jahresänderung
- 7.97%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4