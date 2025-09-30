KurseKategorien
CFG-PE: Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin

20.73 USD 0.04 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CFG-PE hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.53 bis zu einem Hoch von 20.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CFG-PE heute?

Die Aktie von Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin (CFG-PE) notiert heute bei 20.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.69 und das Handelsvolumen erreichte 57. Das Live-Chart von CFG-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CFG-PE Dividenden?

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin wird derzeit mit 20.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CFG-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich CFG-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin (CFG-PE) zum aktuellen Kurs von 20.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.73 oder 21.03 platziert, während 57 und 0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CFG-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CFG-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin müssen die jährliche Spanne 18.62 - 21.70 und der aktuelle Kurs 20.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.91% und 7.97%, bevor sie Orders zu 20.73 oder 21.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CFG-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Der höchste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) im vergangenen Jahr lag bei 21.70. Innerhalb von 18.62 - 21.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

Der niedrigste Kurs von CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) im Laufe des Jahres betrug 18.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.73 und der Spanne 18.62 - 21.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CFG-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CFG-PE statt?

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.69 und 7.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.53 20.73
Jahresspanne
18.62 21.70
Vorheriger Schlusskurs
20.69
Eröffnung
20.68
Bid
20.73
Ask
21.03
Tief
20.53
Hoch
20.73
Volumen
57
Tagesänderung
0.19%
Monatsänderung
3.91%
6-Monatsänderung
7.97%
Jahresänderung
7.97%
