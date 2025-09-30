- Aperçu
CFG-PE: Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin
Le taux de change de CFG-PE a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.53 et à un maximum de 20.73.
Suivez la dynamique Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CFG-PE aujourd'hui ?
L'action Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin est cotée à 20.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.19%, a clôturé hier à 20.69 et son volume d'échange a atteint 57. Le graphique en temps réel du cours de CFG-PE présente ces mises à jour.
L'action Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin verse-t-elle des dividendes ?
Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin est actuellement valorisé à 20.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CFG-PE.
Comment acheter des actions CFG-PE ?
Vous pouvez acheter des actions Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin au cours actuel de 20.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.73 ou de 21.03, le 57 et le 0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CFG-PE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CFG-PE ?
Investir dans Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.62 - 21.70 et le prix actuel 20.73. Beaucoup comparent 3.91% et 7.97% avant de passer des ordres à 20.73 ou 21.03. Consultez le graphique du cours de CFG-PE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ?
Le cours le plus élevé de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC l'année dernière était 21.70. Au cours de 18.62 - 21.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.69 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ?
Le cours le plus bas de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) sur l'année a été 18.62. Sa comparaison avec 20.73 et 18.62 - 21.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CFG-PE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CFG-PE a-t-elle été divisée ?
Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.69 et 7.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.69
- Ouverture
- 20.68
- Bid
- 20.73
- Ask
- 21.03
- Plus Bas
- 20.53
- Plus Haut
- 20.73
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- 3.91%
- Changement à 6 Mois
- 7.97%
- Changement Annuel
- 7.97%
