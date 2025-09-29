クォートセクション
通貨 / CFG-PE
CFG-PE: Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin

20.73 USD 0.04 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CFG-PEの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり20.53の安値と20.73の高値で取引されました。

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CFG-PE株の現在の価格は？

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representinの株価は本日20.73です。0.19%内で取引され、前日の終値は20.69、取引量は57に達しました。CFG-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representinの株は配当を出しますか？

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representinの現在の価格は20.73です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.97%やUSDにも注目します。CFG-PEの動きはライブチャートで確認できます。

CFG-PE株を買う方法は？

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representinの株は現在20.73で購入可能です。注文は通常20.73または21.03付近で行われ、57や0.24%が市場の動きを示します。CFG-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。

CFG-PE株に投資する方法は？

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representinへの投資では、年間の値幅18.62 - 21.70と現在の20.73を考慮します。注文は多くの場合20.73や21.03で行われる前に、3.91%や7.97%と比較されます。CFG-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株の最高値は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの過去1年の最高値は21.70でした。18.62 - 21.70内で株価は大きく変動し、20.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INCの株の最低値は？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC(CFG-PE)の年間最安値は18.62でした。現在の20.73や18.62 - 21.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CFG-PEの動きはライブチャートで確認できます。

CFG-PEの株式分割はいつ行われましたか？

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.69、7.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.53 20.73
1年のレンジ
18.62 21.70
以前の終値
20.69
始値
20.68
買値
20.73
買値
21.03
安値
20.53
高値
20.73
出来高
57
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
3.91%
6ヶ月の変化
7.97%
1年の変化
7.97%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待