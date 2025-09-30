- Panoramica
CFG-PE: Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin
Il tasso di cambio CFG-PE ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.53 e ad un massimo di 20.73.
Segui le dinamiche di Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CFG-PE oggi?
Oggi le azioni Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin sono prezzate a 20.73. Viene scambiato all'interno di 0.19%, la chiusura di ieri è stata 20.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CFG-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin pagano dividendi?
Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin è attualmente valutato a 20.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CFG-PE.
Come acquistare azioni CFG-PE?
Puoi acquistare azioni Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin al prezzo attuale di 20.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.73 o 21.03, mentre 57 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CFG-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CFG-PE?
Investire in Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin implica considerare l'intervallo annuale 18.62 - 21.70 e il prezzo attuale 20.73. Molti confrontano 3.91% e 7.97% prima di effettuare ordini su 20.73 o 21.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CFG-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Il prezzo massimo di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC nell'ultimo anno è stato 21.70. All'interno di 18.62 - 21.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Il prezzo più basso di CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) nel corso dell'anno è stato 18.62. Confrontandolo con gli attuali 20.73 e 18.62 - 21.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CFG-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CFG-PE?
Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.69 e 7.97%.
- Chiusura Precedente
- 20.69
- Apertura
- 20.68
- Bid
- 20.73
- Ask
- 21.03
- Minimo
- 20.53
- Massimo
- 20.73
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 3.91%
- Variazione Semestrale
- 7.97%
- Variazione Annuale
- 7.97%
