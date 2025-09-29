CFG-PE股票今天的价格是多少？ Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin股票今天的定价为20.73。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为20.69，交易量达到57。CFG-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin股票是否支付股息？ Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin目前的价值为20.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.97%和USD。实时查看图表以跟踪CFG-PE走势。

如何购买CFG-PE股票？ 您可以以20.73的当前价格购买Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin股票。订单通常设置在20.73或21.03附近，而57和0.24%显示市场活动。立即关注CFG-PE的实时图表更新。

如何投资CFG-PE股票？ 投资Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin需要考虑年度范围18.62 - 21.70和当前价格20.73。许多人在以20.73或21.03下订单之前，会比较3.91%和。实时查看CFG-PE价格图表，了解每日变化。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，CITIZENS FINANCIAL GROUP INC的最高价格是21.70。在18.62 - 21.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin的绩效。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票的最低价格是多少？ CITIZENS FINANCIAL GROUP INC（CFG-PE）的最低价格为18.62。将其与当前的20.73和18.62 - 21.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFG-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。