报价部分
货币 / CFG-PE
CFG-PE: Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin

20.73 USD 0.04 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CFG-PE汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点20.53和高点20.73进行交易。

关注Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CFG-PE股票今天的价格是多少？

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin股票今天的定价为20.73。它在0.19%范围内交易，昨天的收盘价为20.69，交易量达到57。CFG-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin股票是否支付股息？

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin目前的价值为20.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.97%和USD。实时查看图表以跟踪CFG-PE走势。

如何购买CFG-PE股票？

您可以以20.73的当前价格购买Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin股票。订单通常设置在20.73或21.03附近，而57和0.24%显示市场活动。立即关注CFG-PE的实时图表更新。

如何投资CFG-PE股票？

投资Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin需要考虑年度范围18.62 - 21.70和当前价格20.73。许多人在以20.73或21.03下订单之前，会比较3.91%和。实时查看CFG-PE价格图表，了解每日变化。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CITIZENS FINANCIAL GROUP INC的最高价格是21.70。在18.62 - 21.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin的绩效。

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC股票的最低价格是多少？

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC（CFG-PE）的最低价格为18.62。将其与当前的20.73和18.62 - 21.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFG-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CFG-PE股票是什么时候拆分的？

Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.69和7.97%中可见。

日范围
20.53 20.73
年范围
18.62 21.70
前一天收盘价
20.69
开盘价
20.68
卖价
20.73
买价
21.03
最低价
20.53
最高价
20.73
交易量
57
日变化
0.19%
月变化
3.91%
6个月变化
7.97%
年变化
7.97%
