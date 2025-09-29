КотировкиРазделы
CFG-PE: Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin

20.57 USD 0.12 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CFG-PE за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.54, а максимальная — 20.73.

Следите за динамикой Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.54 20.73
Годовой диапазон
18.62 21.70
Предыдущее закрытие
20.69
Open
20.68
Bid
20.57
Ask
20.87
Low
20.54
High
20.73
Объем
35
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
3.11%
6-месячное изменение
7.14%
Годовое изменение
7.14%
