CFG-PE: Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin
Курс CFG-PE за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.54, а максимальная — 20.73.
Следите за динамикой Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CFG-PE сегодня?
Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin (CFG-PE) сегодня оценивается на уровне 20.57. Инструмент торгуется в пределах -0.58%, вчерашнее закрытие составило 20.69, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CFG-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin?
Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin в настоящее время оценивается в 20.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.14% и USD. Отслеживайте движения CFG-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции CFG-PE?
Вы можете купить акции Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin (CFG-PE) по текущей цене 20.57. Ордера обычно размещаются около 20.57 или 20.87, тогда как 35 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CFG-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CFG-PE?
Инвестирование в Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin предполагает учет годового диапазона 18.62 - 21.70 и текущей цены 20.57. Многие сравнивают 3.11% и 7.14% перед размещением ордеров на 20.57 или 20.87. Изучайте ежедневные изменения цены CFG-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Самая высокая цена CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) за последний год составила 21.70. Акции заметно колебались в пределах 18.62 - 21.70, сравнение с 20.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
Самая низкая цена CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) за год составила 18.62. Сравнение с текущими 20.57 и 18.62 - 21.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CFG-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CFG-PE?
В прошлом Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.69 и 7.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.69
- Open
- 20.68
- Bid
- 20.57
- Ask
- 20.87
- Low
- 20.54
- High
- 20.73
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 3.11%
- 6-месячное изменение
- 7.14%
- Годовое изменение
- 7.14%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%