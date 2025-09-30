CotaçõesSeções
Moedas / CFG-PE
Voltar para Ações

CFG-PE: Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin

20.73 USD 0.04 (0.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CFG-PE para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.53 e o mais alto foi 20.73.

Veja a dinâmica do par de moedas Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CFG-PE hoje?

Hoje Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin (CFG-PE) está avaliado em 20.73. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 20.69, e o volume de negociação atingiu 57. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFG-PE em tempo real.

As ações de Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin pagam dividendos?

Atualmente Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin está avaliado em 20.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.97% e USD. Monitore os movimentos de CFG-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CFG-PE?

Você pode comprar ações de Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin (CFG-PE) pelo preço atual 20.73. Ordens geralmente são executadas perto de 20.73 ou 21.03, enquanto 57 e 0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFG-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CFG-PE?

Investir em Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin envolve considerar a faixa anual 18.62 - 21.70 e o preço atual 20.73. Muitos comparam 3.91% e 7.97% antes de enviar ordens em 20.73 ou 21.03. Estude as mudanças diárias de preço de CFG-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

O maior preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) no último ano foi 21.70. As ações oscilaram bastante dentro de 18.62 - 21.70, e a comparação com 20.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?

O menor preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) no ano foi 18.62. A comparação com o preço atual 20.73 e 18.62 - 21.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFG-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFG-PE?

No passado Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.69 e 7.97% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.53 20.73
Faixa anual
18.62 21.70
Fechamento anterior
20.69
Open
20.68
Bid
20.73
Ask
21.03
Low
20.53
High
20.73
Volume
57
Mudança diária
0.19%
Mudança mensal
3.91%
Mudança de 6 meses
7.97%
Mudança anual
7.97%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4