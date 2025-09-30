- Visão do mercado
CFG-PE: Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin
A taxa do CFG-PE para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.53 e o mais alto foi 20.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CFG-PE hoje?
Hoje Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin (CFG-PE) está avaliado em 20.73. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 20.69, e o volume de negociação atingiu 57. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFG-PE em tempo real.
As ações de Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin pagam dividendos?
Atualmente Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin está avaliado em 20.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.97% e USD. Monitore os movimentos de CFG-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CFG-PE?
Você pode comprar ações de Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin (CFG-PE) pelo preço atual 20.73. Ordens geralmente são executadas perto de 20.73 ou 21.03, enquanto 57 e 0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFG-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CFG-PE?
Investir em Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin envolve considerar a faixa anual 18.62 - 21.70 e o preço atual 20.73. Muitos comparam 3.91% e 7.97% antes de enviar ordens em 20.73 ou 21.03. Estude as mudanças diárias de preço de CFG-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
O maior preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) no último ano foi 21.70. As ações oscilaram bastante dentro de 18.62 - 21.70, e a comparação com 20.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CITIZENS FINANCIAL GROUP INC?
O menor preço de CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (CFG-PE) no ano foi 18.62. A comparação com o preço atual 20.73 e 18.62 - 21.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFG-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFG-PE?
No passado Citizens Financial Group Inc Depositary Shares Each Representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.69 e 7.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.69
- Open
- 20.68
- Bid
- 20.73
- Ask
- 21.03
- Low
- 20.53
- High
- 20.73
- Volume
- 57
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 3.91%
- Mudança de 6 meses
- 7.97%
- Mudança anual
- 7.97%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4