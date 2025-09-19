Währungen / BAMO
BAMO: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF
32.04 USD 0.06 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAMO hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.03 bis zu einem Hoch von 32.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
32.03 32.04
Jahresspanne
27.03 32.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.98
- Eröffnung
- 32.03
- Bid
- 32.04
- Ask
- 32.34
- Tief
- 32.03
- Hoch
- 32.04
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 1.59%
- 6-Monatsänderung
- 8.79%
- Jahresänderung
- 7.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K