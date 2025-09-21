QuotazioniSezioni
Valute / BAMO
BAMO: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF

32.04 USD 0.06 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAMO ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.03 e ad un massimo di 32.04.

Segui le dinamiche di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
32.03 32.04
Intervallo Annuale
27.03 32.04
Chiusura Precedente
31.98
Apertura
32.03
Bid
32.04
Ask
32.34
Minimo
32.03
Massimo
32.04
Volume
4
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
1.59%
Variazione Semestrale
8.79%
Variazione Annuale
7.44%
21 settembre, domenica