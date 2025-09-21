Valute / BAMO
BAMO: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF
32.04 USD 0.06 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BAMO ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.03 e ad un massimo di 32.04.
Segui le dinamiche di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
32.03 32.04
Intervallo Annuale
27.03 32.04
- Chiusura Precedente
- 31.98
- Apertura
- 32.03
- Bid
- 32.04
- Ask
- 32.34
- Minimo
- 32.03
- Massimo
- 32.04
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 1.59%
- Variazione Semestrale
- 8.79%
- Variazione Annuale
- 7.44%
21 settembre, domenica