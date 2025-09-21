FiyatlarBölümler
Dövizler / BAMO
BAMO: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF

32.04 USD 0.06 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BAMO fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.03 ve Yüksek fiyatı olarak 32.04 aralığında işlem gördü.

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
32.03 32.04
Yıllık aralık
27.03 32.04
Önceki kapanış
31.98
Açılış
32.03
Satış
32.04
Alış
32.34
Düşük
32.03
Yüksek
32.04
Hacim
4
Günlük değişim
0.19%
Aylık değişim
1.59%
6 aylık değişim
8.79%
Yıllık değişim
7.44%
21 Eylül, Pazar