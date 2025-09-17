Валюты / BAMO
BAMO: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF
31.93 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAMO за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.93, а максимальная — 31.97.
Следите за динамикой Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.93 31.97
Годовой диапазон
27.03 31.97
- Предыдущее закрытие
- 31.97
- Open
- 31.97
- Bid
- 31.93
- Ask
- 32.23
- Low
- 31.93
- High
- 31.97
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 1.24%
- 6-месячное изменение
- 8.42%
- Годовое изменение
- 7.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.