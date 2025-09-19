クォートセクション
通貨 / BAMO
BAMO: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETF

31.98 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAMOの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり31.98の安値と32.02の高値で取引されました。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Opportunities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
31.98 32.02
1年のレンジ
27.03 32.02
以前の終値
31.97
始値
32.02
買値
31.98
買値
32.28
安値
31.98
高値
32.02
出来高
6
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
1.40%
6ヶ月の変化
8.59%
1年の変化
7.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K