ASMB: Assembly Biosciences Inc

22.38 USD 0.11 (0.49%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASMB hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.91 bis zu einem Hoch von 22.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Assembly Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.91 22.57
Jahresspanne
7.75 27.17
Vorheriger Schlusskurs
22.27
Eröffnung
22.13
Bid
22.38
Ask
22.68
Tief
21.91
Hoch
22.57
Volumen
69
Tagesänderung
0.49%
Monatsänderung
-7.60%
6-Monatsänderung
133.37%
Jahresänderung
48.70%
