Währungen / ASMB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASMB: Assembly Biosciences Inc
22.38 USD 0.11 (0.49%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASMB hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.91 bis zu einem Hoch von 22.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Assembly Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASMB News
- Assembly Biosciences stock price target raised by Guggenheim to $39 on strong trial data
- Assembly Biosciences stock receives Buy rating from H.C. Wainwright
- Assembly Bio prices $130 million offering to fund viral disease research
- Assembly Bio reports 94% reduction in HSV-2 shedding with new drug
- Assembly Bio reports positive results from HBV drug trial
- Assembly Biosciences expands stock plans, appoints new CFO
- Assembly Biosciences to Present During the Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Syndeio Biosciences Launches to Lead the Emerging Field of Synapse-Targeted Neurotherapeutics
- This Clearway Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB)
Tagesspanne
21.91 22.57
Jahresspanne
7.75 27.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.27
- Eröffnung
- 22.13
- Bid
- 22.38
- Ask
- 22.68
- Tief
- 21.91
- Hoch
- 22.57
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- 0.49%
- Monatsänderung
- -7.60%
- 6-Monatsänderung
- 133.37%
- Jahresänderung
- 48.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K