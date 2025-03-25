クォートセクション
ASMB
ASMB: Assembly Biosciences Inc

22.27 USD 1.65 (8.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASMBの今日の為替レートは、8.00%変化しました。日中、通貨は1あたり20.80の安値と22.29の高値で取引されました。

Assembly Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.80 22.29
1年のレンジ
7.75 27.17
以前の終値
20.62
始値
20.91
買値
22.27
買値
22.57
安値
20.80
高値
22.29
出来高
175
1日の変化
8.00%
1ヶ月の変化
-8.05%
6ヶ月の変化
132.22%
1年の変化
47.97%
