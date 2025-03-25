FiyatlarBölümler
Dövizler / ASMB
ASMB: Assembly Biosciences Inc

24.46 USD 2.19 (9.83%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASMB fiyatı bugün 9.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.91 ve Yüksek fiyatı olarak 24.67 aralığında işlem gördü.

Assembly Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır.

Günlük aralık
21.91 24.67
Yıllık aralık
7.75 27.17
Önceki kapanış
22.27
Açılış
22.13
Satış
24.46
Alış
24.76
Düşük
21.91
Yüksek
24.67
Hacim
676
Günlük değişim
9.83%
Aylık değişim
0.99%
6 aylık değişim
155.06%
Yıllık değişim
62.52%
21 Eylül, Pazar