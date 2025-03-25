Dövizler / ASMB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ASMB: Assembly Biosciences Inc
24.46 USD 2.19 (9.83%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASMB fiyatı bugün 9.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.91 ve Yüksek fiyatı olarak 24.67 aralığında işlem gördü.
Assembly Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASMB haberleri
- Assembly Biosciences stock price target raised by Guggenheim to $39 on strong trial data
- Assembly Biosciences stock receives Buy rating from H.C. Wainwright
- Assembly Bio prices $130 million offering to fund viral disease research
- Assembly Bio reports 94% reduction in HSV-2 shedding with new drug
- Assembly Bio reports positive results from HBV drug trial
- Assembly Biosciences expands stock plans, appoints new CFO
- Assembly Biosciences to Present During the Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Syndeio Biosciences Launches to Lead the Emerging Field of Synapse-Targeted Neurotherapeutics
- This Clearway Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB)
Günlük aralık
21.91 24.67
Yıllık aralık
7.75 27.17
- Önceki kapanış
- 22.27
- Açılış
- 22.13
- Satış
- 24.46
- Alış
- 24.76
- Düşük
- 21.91
- Yüksek
- 24.67
- Hacim
- 676
- Günlük değişim
- 9.83%
- Aylık değişim
- 0.99%
- 6 aylık değişim
- 155.06%
- Yıllık değişim
- 62.52%
21 Eylül, Pazar