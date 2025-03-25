통화 / ASMB
ASMB: Assembly Biosciences Inc
24.46 USD 2.19 (9.83%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASMB 환율이 오늘 9.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.91이고 고가는 24.67이었습니다.
Assembly Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ASMB News
- Assembly Biosciences stock price target raised by Guggenheim to $39 on strong trial data
- Assembly Biosciences stock receives Buy rating from H.C. Wainwright
- Assembly Bio prices $130 million offering to fund viral disease research
- Assembly Bio reports 94% reduction in HSV-2 shedding with new drug
- Assembly Bio reports positive results from HBV drug trial
- Assembly Biosciences expands stock plans, appoints new CFO
- Assembly Biosciences to Present During the Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Syndeio Biosciences Launches to Lead the Emerging Field of Synapse-Targeted Neurotherapeutics
- This Clearway Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB)
일일 변동 비율
21.91 24.67
년간 변동
7.75 27.17
- 이전 종가
- 22.27
- 시가
- 22.13
- Bid
- 24.46
- Ask
- 24.76
- 저가
- 21.91
- 고가
- 24.67
- 볼륨
- 676
- 일일 변동
- 9.83%
- 월 변동
- 0.99%
- 6개월 변동
- 155.06%
- 년간 변동율
- 62.52%
20 9월, 토요일