Valute / ASMB
ASMB: Assembly Biosciences Inc

24.46 USD 2.19 (9.83%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASMB ha avuto una variazione del 9.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.91 e ad un massimo di 24.67.

Segui le dinamiche di Assembly Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.91 24.67
Intervallo Annuale
7.75 27.17
Chiusura Precedente
22.27
Apertura
22.13
Bid
24.46
Ask
24.76
Minimo
21.91
Massimo
24.67
Volume
676
Variazione giornaliera
9.83%
Variazione Mensile
0.99%
Variazione Semestrale
155.06%
Variazione Annuale
62.52%
21 settembre, domenica