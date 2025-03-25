Devises / ASMB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ASMB: Assembly Biosciences Inc
24.46 USD 2.19 (9.83%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASMB a changé de 9.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.91 et à un maximum de 24.67.
Suivez la dynamique Assembly Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASMB Nouvelles
- Assembly Biosciences stock price target raised by Guggenheim to $39 on strong trial data
- Assembly Biosciences stock receives Buy rating from H.C. Wainwright
- Assembly Bio prices $130 million offering to fund viral disease research
- Assembly Bio reports 94% reduction in HSV-2 shedding with new drug
- Assembly Bio reports positive results from HBV drug trial
- Assembly Biosciences expands stock plans, appoints new CFO
- Assembly Biosciences to Present During the Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Syndeio Biosciences Launches to Lead the Emerging Field of Synapse-Targeted Neurotherapeutics
- This Clearway Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB)
Range quotidien
21.91 24.67
Range Annuel
7.75 27.17
- Clôture Précédente
- 22.27
- Ouverture
- 22.13
- Bid
- 24.46
- Ask
- 24.76
- Plus Bas
- 21.91
- Plus Haut
- 24.67
- Volume
- 676
- Changement quotidien
- 9.83%
- Changement Mensuel
- 0.99%
- Changement à 6 Mois
- 155.06%
- Changement Annuel
- 62.52%
20 septembre, samedi