CotationsSections
Devises / ASMB
Retour à Actions

ASMB: Assembly Biosciences Inc

24.46 USD 2.19 (9.83%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ASMB a changé de 9.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.91 et à un maximum de 24.67.

Suivez la dynamique Assembly Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASMB Nouvelles

Range quotidien
21.91 24.67
Range Annuel
7.75 27.17
Clôture Précédente
22.27
Ouverture
22.13
Bid
24.46
Ask
24.76
Plus Bas
21.91
Plus Haut
24.67
Volume
676
Changement quotidien
9.83%
Changement Mensuel
0.99%
Changement à 6 Mois
155.06%
Changement Annuel
62.52%
20 septembre, samedi