ASMB: Assembly Biosciences Inc
21.54 USD 0.92 (4.46%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASMB para hoje mudou para 4.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.80 e o mais alto foi 21.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Assembly Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASMB Notícias
- Assembly Biosciences stock price target raised by Guggenheim to $39 on strong trial data
- Assembly Biosciences stock receives Buy rating from H.C. Wainwright
- Assembly Bio prices $130 million offering to fund viral disease research
- Assembly Bio reports 94% reduction in HSV-2 shedding with new drug
- Assembly Bio reports positive results from HBV drug trial
- Assembly Biosciences expands stock plans, appoints new CFO
- Assembly Biosciences to Present During the Jefferies 2025 Global Healthcare Conference
- Syndeio Biosciences Launches to Lead the Emerging Field of Synapse-Targeted Neurotherapeutics
- This Clearway Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB)
Faixa diária
20.80 21.54
Faixa anual
7.75 27.17
- Fechamento anterior
- 20.62
- Open
- 20.91
- Bid
- 21.54
- Ask
- 21.84
- Low
- 20.80
- High
- 21.54
- Volume
- 63
- Mudança diária
- 4.46%
- Mudança mensal
- -11.07%
- Mudança de 6 meses
- 124.61%
- Mudança anual
- 43.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh