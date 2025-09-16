Währungen / NZDJPY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NZDJPY: New Zealand Dollar vs Yen
86.683 JPY 0.242 (0.28%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: Yen
Der Wechselkurs von NZDJPY hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 86.478 JPY und einem Hoch von 87.184 JPY pro 1 NZD gehandelt.
Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs Japanischem Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Neuseeländischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDJPY News
- NZD/USD Preisprognose: USD-Bullen halten das Kiwi-Paar unter dem 200-Tage-EMA
- NZD/USD Price Forecast: USD bulls keep Kiwi pair below 200-day EMA
- Neuseeländischer Dollar schwächt sich auf nahe 0,5860, da sich das Handelsdefizit stark ausweitet
- New Zealand Dollar softens to near 0.5860 as Trade Deficit widens sharply
- NZD/USD bleibt unter 0,5900 nach den Handelsbilanzdaten Neuseelands
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Preisprognose: Unter Druck nahe 0,5900 nach schwachem neuseeländischen BIP
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- Neuseeländischer Dollar fällt, da die neuseeländische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet schrumpft
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- Wann sind die BIP-Daten Neuseelands und wie könnten sie den NZD/USD beeinflussen?
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Preisprognose: Testet die Konvergenz um die 0,6000-Marke
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD gibt von einem Monatshoch nach, da der USD vor der Fed-Entscheidung fester wird
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD bricht nach oben, nähert sich 0,60
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
NZDJPY on the Community Forum
- missing currency pair (11)
- MT5 Demo NZDJPY (6)
- NZDJPY TECHNICAL AND FUNDEMENTAL PREDICTIONS - LEAVE YOUR OPINION AND ANALYSIS PLEASE, THANKS (5)
- Prohibited by FIFO rule (4)
- NZDJPY PREDICTIONS AND ANALYSIS (2)
- Nzdchf (2)
- Scripts: Correlation Gaps Trading AUDJPY CADJPY NZDJPY (2)
- why not open a sell ?? (2)
- Lots (1)
- Invalid stops only in JPY currency pair (1)
- For some currency pair you are most likely to commit the transaction?
Handelsanwendungen für NZDJPY
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, den Handel nach den Präferenzen des Händlers vorzuplanen. Ist eine Revolution in der Anpassung des Handels. The Rise of Skywalker ist ein Expert Advisor, der auf dem Indikator The Rise of Sky walker basiert: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Dieses System verwendet nur einen Handel in jeder Operation. Verwenden Sie nicht Grip oder martingale Nie
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier kopiert Signal von Ihrem Lieblings-Telegram-Kanal und öffnet den Handel automatisch auf MT5 ohne Admin-Rechte! {LESEN: Wie man Trades von jedem Kanal ohne Adminrechte kopiert! - Vollständige Anleitung - Sonstiges - 25. Juli 2025 - Traders' Blogs } Erhalten Sie Handelssignale auf Telegram und wünschen Sie sich, dass diese automatisch im MetaTrader T5) ausgeführt werden können? Telegram to MT5 Signal Copier ist eine leistungsstarke Brücke zwischen Ihren Telegram-Signalkanälen und
RSI Heatmap Indicator MT5
Eda Kaya
RSI-Heatmap-Indikator für MetaTrader5 Der RSI-Heatmap-Indikator für MetaTrader5 ist ein leistungsstarkes visuelles Tool zur Messung des Momentums mehrerer Währungspaare auf der Grundlage des Relative Strength Index (RSI). Er erkennt und hebt überkaufte und überverkaufte Bedingungen über mehrere Zeitrahmen hinweg hervor und zeigt sie in einer Heatmap im unteren linken Bereich des Charts an. Diese visuelle Darstellung hilft Händlern, die allgemeine Marktstimmung schnell einzuschätzen. Grüne Farbt
FREE
Virtual Orders Charting Demo
Suleman Khan
Hinweis: Die Demo-Version funktioniert nur für NZDJPY und USDRUB Was macht das Programm? Es unterstützt Sie bei Ihrem Handel und hat einige wichtige Aufgaben zu erfüllen: Es setzt virtuelle Pending Orders, Stop Loss und Take Profit. Es kann auf Wunsch reale Stop-Loss und Take-Profit setzen. Es macht den Handel unabhängig vom Konzept der Geld-Brief-Linie und ist daher für sehr kurzfristige Händler und Price-Action-Trader nützlich. Aufträge können mit nur einem Klick eröffnet, verwaltet und gesch
FREE
Pulsar EA MT5
Marta Gonzalez
Pulsar ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Pulsar Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER ZU WÄHLEN ALLE AUTOMATISIERTEN DIESES SYSTEM IST ALWAIS AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNG MACHEN GEWI
Price Action with liquidity traps and Swing
Domantas Juodenis
PA+LZ Expert Advisor - Präzisionshandel auf Basis von Price Action & Liquidity Zones Überblick PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die ein intelligentes, strukturiertes und institutionelles Handelssystem wünschen. PA+LZ wurde mit einer sauberen Price-Action-Logik und einer intelligenten Erkennung von Liquiditätszonen entwickelt und bietet präzise Einstiege, kontrolliertes Risiko und beständige Rentabilität - ohne sich
EA Gann angle AI
Aliaksandr Kazunka
EA Gann Angles AI – Eine neue Ära im Trading! EA Gann Angles AI ist ein revolutionärer Trading-Expert Advisor, der winkelbasierte Preisanalyse mit maschinellem Lernen kombiniert, um Muster auf den Finanzmärkten zu erkennen und zu nutzen. Der Advisor verwendet über 100 prädiktive Merkmale , die auf historischen Daten trainiert wurden, um Preisbewegungen mit beispielloser Genauigkeit vorherzusagen. ️ Kernkomponenten 1. Winkelanalyse-Engine (Angle Extraction Engine) Wandelt histori
Rapid Bloom
Edy Yusuf
Nur 10 Kopien übrig zum aktuellen Preis, der nächste Preis beträgt 99$. Rapid Bloom - Next-Generation Algorithmisches Trading Angetrieben von fortschrittlicher KI und anpassungsfähigem maschinellem Lernen, entwickelt sich Rapid Bloom kontinuierlich mit den Marktbedingungen und kombiniert historische Mustererkennung mit Echtzeitausführung für überlegene Handelsgenauigkeit. [Kanal für Nachrichten und Updates] Wesentliche Handelsvorteile: Volatilitätsausdehnungsstrategie – Identifiziert
Tagesspanne
86.478 87.184
Jahresspanne
79.787 92.456
- Vorheriger Schlusskurs
- 86.92 5
- Eröffnung
- 86.98 3
- Bid
- 86.68 3
- Ask
- 86.71 3
- Tief
- 86.47 8
- Hoch
- 87.18 4
- Volumen
- 35.710 K
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- 1.84%
- Jahresänderung
- -4.88%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K