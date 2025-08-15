KurseKategorien
BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar

0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Basic Attention Token Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BATUSD hat sich für heute um -0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.14389 bis zu einem Hoch von 0.15160 gehandelt.

Verfolgen Sie die Basic Attention Token vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.14389 0.15160
Jahresspanne
0.10310 0.36029
Vorheriger Schlusskurs
0.15159
Eröffnung
0.15159
Bid
0.15021
Ask
0.15051
Tief
0.14389
Hoch
0.15160
Volumen
24.213 K
Tagesänderung
-0.91%
Monatsänderung
-0.26%
6-Monatsänderung
-14.89%
Jahresänderung
-4.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K