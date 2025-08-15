Währungen / BATUSD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar
0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Basic Attention Token Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BATUSD hat sich für heute um -0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.14389 bis zu einem Hoch von 0.15160 gehandelt.
Verfolgen Sie die Basic Attention Token vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BATUSD News
- BAT downgraded by RBC Capital Markets as profit outlook for vapour, heated tobacco
- Is XRP Coming To Cardano? Founder Sparks Speculation After Midnight Airdrop
- Battling unregulated vapes, Big Tobacco tries a new strategy: joining in
- Fed Chair Faces Scrutiny — and Bats — at Major Policy Speech in Mountain Forum
Tagesspanne
0.14389 0.15160
Jahresspanne
0.10310 0.36029
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.15159
- Eröffnung
- 0.15159
- Bid
- 0.15021
- Ask
- 0.15051
- Tief
- 0.14389
- Hoch
- 0.15160
- Volumen
- 24.213 K
- Tagesänderung
- -0.91%
- Monatsänderung
- -0.26%
- 6-Monatsänderung
- -14.89%
- Jahresänderung
- -4.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K