BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar
0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: Basic Attention Token Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BATUSD a changé de -0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.14389 et à un maximum de 0.15160.
Suivez la dynamique Basic Attention Token vs US Dollar. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
0.14389 0.15160
Range Annuel
0.10310 0.36029
- Clôture Précédente
- 0.15159
- Ouverture
- 0.15159
- Bid
- 0.15021
- Ask
- 0.15051
- Plus Bas
- 0.14389
- Plus Haut
- 0.15160
- Volume
- 24.213 K
- Changement quotidien
- -0.91%
- Changement Mensuel
- -0.26%
- Changement à 6 Mois
- -14.89%
- Changement Annuel
- -4.50%
20 septembre, samedi