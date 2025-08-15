Dövizler / BATUSD
BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar
0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Sektör: Kripto para Baz: Basic Attention Token Kâr para birimi: US Dollar
BATUSD fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.14389 ve Yüksek fiyatı olarak 0.15160 aralığında işlem gördü.
Basic Attention Token vs US Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.14389 0.15160
Yıllık aralık
0.10310 0.36029
- Önceki kapanış
- 0.15159
- Açılış
- 0.15159
- Satış
- 0.15021
- Alış
- 0.15051
- Düşük
- 0.14389
- Yüksek
- 0.15160
- Hacim
- 24.213 K
- Günlük değişim
- -0.91%
- Aylık değişim
- -0.26%
- 6 aylık değişim
- -14.89%
- Yıllık değişim
- -4.50%
21 Eylül, Pazar