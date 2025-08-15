QuotazioniSezioni
Valute / BATUSD
Tornare a Criptovalute

BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar

0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Settore: Criptovaluta Base: Basic Attention Token Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BATUSD ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.14389 e ad un massimo di 0.15160.

Segui le dinamiche di Basic Attention Token vs US Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BATUSD News

Intervallo Giornaliero
0.14389 0.15160
Intervallo Annuale
0.10310 0.36029
Chiusura Precedente
0.15159
Apertura
0.15159
Bid
0.15021
Ask
0.15051
Minimo
0.14389
Massimo
0.15160
Volume
24.213 K
Variazione giornaliera
-0.91%
Variazione Mensile
-0.26%
Variazione Semestrale
-14.89%
Variazione Annuale
-4.50%
21 settembre, domenica