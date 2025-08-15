Valute / BATUSD
BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar
0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Settore: Criptovaluta Base: Basic Attention Token Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BATUSD ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.14389 e ad un massimo di 0.15160.
Segui le dinamiche di Basic Attention Token vs US Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.14389 0.15160
Intervallo Annuale
0.10310 0.36029
- Chiusura Precedente
- 0.15159
- Apertura
- 0.15159
- Bid
- 0.15021
- Ask
- 0.15051
- Minimo
- 0.14389
- Massimo
- 0.15160
- Volume
- 24.213 K
- Variazione giornaliera
- -0.91%
- Variazione Mensile
- -0.26%
- Variazione Semestrale
- -14.89%
- Variazione Annuale
- -4.50%
21 settembre, domenica