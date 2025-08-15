Divisas / BATUSD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar
0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Sector: Criptodivisa Básica: Basic Attention Token Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BATUSD de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.14389, mientras que el máximo ha alcanzado 0.15160.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Basic Attention Token vs US Dollar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BATUSD News
- BAT downgraded by RBC Capital Markets as profit outlook for vapour, heated tobacco
- Is XRP Coming To Cardano? Founder Sparks Speculation After Midnight Airdrop
- Battling unregulated vapes, Big Tobacco tries a new strategy: joining in
- Fed Chair Faces Scrutiny — and Bats — at Major Policy Speech in Mountain Forum
Rango diario
0.14389 0.15160
Rango anual
0.10310 0.36029
- Cierres anteriores
- 0.15159
- Open
- 0.15159
- Bid
- 0.15021
- Ask
- 0.15051
- Low
- 0.14389
- High
- 0.15160
- Volumen
- 24.213 K
- Cambio diario
- -0.91%
- Cambio mensual
- -0.26%
- Cambio a 6 meses
- -14.89%
- Cambio anual
- -4.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B