BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar

0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Sector: Criptodivisa Básica: Basic Attention Token Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BATUSD de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.14389, mientras que el máximo ha alcanzado 0.15160.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Basic Attention Token vs US Dollar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
0.14389 0.15160
Rango anual
0.10310 0.36029
Cierres anteriores
0.15159
Open
0.15159
Bid
0.15021
Ask
0.15051
Low
0.14389
High
0.15160
Volumen
24.213 K
Cambio diario
-0.91%
Cambio mensual
-0.26%
Cambio a 6 meses
-14.89%
Cambio anual
-4.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B