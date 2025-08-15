クォートセクション
通貨 / BATUSD
BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar

0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Basic Attention Token 利益通貨: US Dollar

BATUSDの今日の為替レートは、-0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり0.14389の安値と0.15160の高値で取引されました。

Basic Attention Token vs US Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.14389 0.15160
1年のレンジ
0.10310 0.36029
以前の終値
0.15159
始値
0.15159
買値
0.15021
買値
0.15051
安値
0.14389
高値
0.15160
出来高
24.213 K
1日の変化
-0.91%
1ヶ月の変化
-0.26%
6ヶ月の変化
-14.89%
1年の変化
-4.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K