通貨 / BATUSD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar
0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Basic Attention Token 利益通貨: US Dollar
BATUSDの今日の為替レートは、-0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり0.14389の安値と0.15160の高値で取引されました。
Basic Attention Token vs US Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BATUSD News
- BAT downgraded by RBC Capital Markets as profit outlook for vapour, heated tobacco
- Is XRP Coming To Cardano? Founder Sparks Speculation After Midnight Airdrop
- Battling unregulated vapes, Big Tobacco tries a new strategy: joining in
- Fed Chair Faces Scrutiny — and Bats — at Major Policy Speech in Mountain Forum
1日のレンジ
0.14389 0.15160
1年のレンジ
0.10310 0.36029
- 以前の終値
- 0.15159
- 始値
- 0.15159
- 買値
- 0.15021
- 買値
- 0.15051
- 安値
- 0.14389
- 高値
- 0.15160
- 出来高
- 24.213 K
- 1日の変化
- -0.91%
- 1ヶ月の変化
- -0.26%
- 6ヶ月の変化
- -14.89%
- 1年の変化
- -4.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K