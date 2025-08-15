Moedas / BATUSD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar
0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Setor: Criptomoeda Base: Basic Attention Token Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BATUSD para hoje mudou para -0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.14389 e o mais alto foi 0.15160.
Veja a dinâmica do par de moedas Basic Attention Token vs US Dollar. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BATUSD Notícias
- BAT downgraded by RBC Capital Markets as profit outlook for vapour, heated tobacco
- Is XRP Coming To Cardano? Founder Sparks Speculation After Midnight Airdrop
- Battling unregulated vapes, Big Tobacco tries a new strategy: joining in
- Fed Chair Faces Scrutiny — and Bats — at Major Policy Speech in Mountain Forum
Faixa diária
0.14389 0.15160
Faixa anual
0.10310 0.36029
- Fechamento anterior
- 0.15159
- Open
- 0.15159
- Bid
- 0.15021
- Ask
- 0.15051
- Low
- 0.14389
- High
- 0.15160
- Volume
- 24.213 K
- Mudança diária
- -0.91%
- Mudança mensal
- -0.26%
- Mudança de 6 meses
- -14.89%
- Mudança anual
- -4.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh