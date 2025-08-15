통화 / BATUSD
BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar
0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
부문: 암호화폐 베이스: Basic Attention Token 수익 통화: US Dollar
BATUSD 환율이 오늘 -0.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.14389이고 고가는 0.15160이었습니다.
Basic Attention Token vs US Dollar 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BATUSD News
- BAT downgraded by RBC Capital Markets as profit outlook for vapour, heated tobacco
- Is XRP Coming To Cardano? Founder Sparks Speculation After Midnight Airdrop
- Battling unregulated vapes, Big Tobacco tries a new strategy: joining in
- Fed Chair Faces Scrutiny — and Bats — at Major Policy Speech in Mountain Forum
일일 변동 비율
0.14389 0.15160
년간 변동
0.10310 0.36029
- 이전 종가
- 0.15159
- 시가
- 0.15159
- Bid
- 0.15021
- Ask
- 0.15051
- 저가
- 0.14389
- 고가
- 0.15160
- 볼륨
- 24.213 K
- 일일 변동
- -0.91%
- 월 변동
- -0.26%
- 6개월 변동
- -14.89%
- 년간 변동율
- -4.50%
20 9월, 토요일