Валюты / BATUSD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar
0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Basic Attention Token Валюта прибыли: US Dollar
Курс BATUSD за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.14389, а максимальная — 0.15160.
Следите за динамикой Basic Attention Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BATUSD
- BAT downgraded by RBC Capital Markets as profit outlook for vapour, heated tobacco
- Is XRP Coming To Cardano? Founder Sparks Speculation After Midnight Airdrop
- Battling unregulated vapes, Big Tobacco tries a new strategy: joining in
- Fed Chair Faces Scrutiny — and Bats — at Major Policy Speech in Mountain Forum
Дневной диапазон
0.14389 0.15160
Годовой диапазон
0.10310 0.36029
- Предыдущее закрытие
- 0.15159
- Open
- 0.15159
- Bid
- 0.15021
- Ask
- 0.15051
- Low
- 0.14389
- High
- 0.15160
- Объем
- 24.213 K
- Дневное изменение
- -0.91%
- Месячное изменение
- -0.26%
- 6-месячное изменение
- -14.89%
- Годовое изменение
- -4.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.