BATUSD: Basic Attention Token vs US Dollar

0.15021 USD 0.00138 (0.91%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Basic Attention Token Валюта прибыли: US Dollar

Курс BATUSD за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.14389, а максимальная — 0.15160.

Следите за динамикой Basic Attention Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BATUSD

Дневной диапазон
0.14389 0.15160
Годовой диапазон
0.10310 0.36029
Предыдущее закрытие
0.15159
Open
0.15159
Bid
0.15021
Ask
0.15051
Low
0.14389
High
0.15160
Объем
24.213 K
Дневное изменение
-0.91%
Месячное изменение
-0.26%
6-месячное изменение
-14.89%
Годовое изменение
-4.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.