Trade Anomalo MT5 EA

Dieser Expert Advisor implementiert eine trendadaptive Grid-Hedging-Strategie, die auf Trendmärkten (z. B. XAUUSD auf H1) nach der folgenden Logik funktioniert:

Trendbasierter Einstieg:

Das System verwendet ein Paar von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren:

- EMA Fast > EMA Slow → sucht nach KAUFgelegenheiten

- EMA Fast < EMA Slow → sucht nach VERKAUFSgelegenheiten





Grid Trading:

Der EA eröffnet inkrementelle Orders entlang des Trends in festen Abständen (GridPoints), wobei feste oder inkrementelle Lot-Optionen für konservative Ansätze konfigurierbar sind.

- Die Rasterabstände sind einstellbar, um sich der Volatilität des Instruments anzupassen.





Aktives Risikomanagement:

Es sind mehrere Sicherheitskontrollen implementiert:





HARD Kill-Switch (DD %): Schließt alle Trades, wenn der Gesamt-Drawdown einen konfigurierbaren Schwellenwert überschreitet (z.B. 25-30%).





Directional Kill: blockiert nur die Verliererseite über einen konfigurierbaren Prozentsatz hinaus und lässt die Gegenseite agieren.





Schutz der dominanten Seite: verhindert ein übermäßiges Engagement auf einer dominanten Seite.





Spread- und Handelszeitfilter vermeiden ungünstige Marktbedingungen.





Auftragsabwicklung & Lot-Normalisierung:

Der EA normalisiert automatisch die Losgrößen entsprechend den Regeln des Brokers, um Ausführungsfehler auf Standard- oder Cent-Konten zu vermeiden.





Konfigurierbare Parameter:

EMA-Perioden





GridPoints (Rasterabstand)





BasisLot / LotStep





MaxTradesSide





ZielGewinnUSD





Max Drawdown % (Kill-Switch)





Direktionaler DD % (Direktionaler Kill)





Handelszeiten





Maximale Spanne





Risikomanagement:

Das System garantiert keine Gewinne. Es enthält eingebaute Schutzmechanismen, um mögliche Verluste zu minimieren. Es verwendet keine automatischen Martingale oder nicht standardisierte externe Indikatoren.

🛡️ Sicherheitsstufen

1) Harter Kill-Schalter:

Schließt alle Positionen, wenn der Drawdown des Kontos den festgelegten Schwellenwert überschreitet, um katastrophale Verluste zu verhindern.

2) Richtungsabhängiger Kill:

Sperrt nur die Verliererseite, wenn deren Performance unter einen bestimmten Prozentsatz fällt, wobei die Gegenseite für eine mögliche Erholung aktiv bleibt.

3) Schutz der dominanten Seite:

Verhindert die übermäßige Eröffnung von Geschäften auf einer dominanten Seite unter ungünstigen Bedingungen.

4) Spread- und Zeit-Filter:





Verhindert den Abschluss von Geschäften bei hohen Spreads oder außerhalb der liquidesten Handelszeiten.