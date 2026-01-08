Trade Anomalo MT5 EA

Dieser Expert Advisor implementiert eine trendadaptive Grid-Hedging-Strategie, die auf Trendmärkten (z. B. XAUUSD auf H1) nach der folgenden Logik funktioniert:

Trendbasierter Einstieg:
 Das System verwendet ein Paar von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren:
 - EMA Fast > EMA Slow → sucht nach KAUFgelegenheiten
 - EMA Fast < EMA Slow → sucht nach VERKAUFSgelegenheiten

Grid Trading:
 Der EA eröffnet inkrementelle Orders entlang des Trends in festen Abständen (GridPoints), wobei feste oder inkrementelle Lot-Optionen für konservative Ansätze konfigurierbar sind.
 - Die Rasterabstände sind einstellbar, um sich der Volatilität des Instruments anzupassen.

Aktives Risikomanagement:
 Es sind mehrere Sicherheitskontrollen implementiert:

HARD Kill-Switch (DD %): Schließt alle Trades, wenn der Gesamt-Drawdown einen konfigurierbaren Schwellenwert überschreitet (z.B. 25-30%).

Directional Kill: blockiert nur die Verliererseite über einen konfigurierbaren Prozentsatz hinaus und lässt die Gegenseite agieren.

Schutz der dominanten Seite: verhindert ein übermäßiges Engagement auf einer dominanten Seite.

Spread- und Handelszeitfilter vermeiden ungünstige Marktbedingungen.

Auftragsabwicklung & Lot-Normalisierung:
 Der EA normalisiert automatisch die Losgrößen entsprechend den Regeln des Brokers, um Ausführungsfehler auf Standard- oder Cent-Konten zu vermeiden.

Konfigurierbare Parameter:

EMA-Perioden

GridPoints (Rasterabstand)

BasisLot / LotStep

MaxTradesSide

ZielGewinnUSD

Max Drawdown % (Kill-Switch)

Direktionaler DD % (Direktionaler Kill)

Handelszeiten

Maximale Spanne

Risikomanagement:
 Das System garantiert keine Gewinne. Es enthält eingebaute Schutzmechanismen, um mögliche Verluste zu minimieren. Es verwendet keine automatischen Martingale oder nicht standardisierte externe Indikatoren.


🛡️ Sicherheitsstufen

1) Harter Kill-Schalter:
 Schließt alle Positionen, wenn der Drawdown des Kontos den festgelegten Schwellenwert überschreitet, um katastrophale Verluste zu verhindern.

2) Richtungsabhängiger Kill:
 Sperrt nur die Verliererseite, wenn deren Performance unter einen bestimmten Prozentsatz fällt, wobei die Gegenseite für eine mögliche Erholung aktiv bleibt.

3) Schutz der dominanten Seite:
 Verhindert die übermäßige Eröffnung von Geschäften auf einer dominanten Seite unter ungünstigen Bedingungen.

4) Spread- und Zeit-Filter:
 Verhindert den Abschluss von Geschäften bei hohen Spreads oder außerhalb der liquidesten Handelszeiten.
