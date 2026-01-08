Trade Anomalo MT5 EA
- Experten
- Alessandro Virgilio
- Version: 1.14
Dieser Expert Advisor implementiert eine trendadaptive Grid-Hedging-Strategie, die auf Trendmärkten (z. B. XAUUSD auf H1) nach der folgenden Logik funktioniert:
Trendbasierter Einstieg:
Das System verwendet ein Paar von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren:
- EMA Fast > EMA Slow → sucht nach KAUFgelegenheiten
- EMA Fast < EMA Slow → sucht nach VERKAUFSgelegenheiten
Grid Trading:
Der EA eröffnet inkrementelle Orders entlang des Trends in festen Abständen (GridPoints), wobei feste oder inkrementelle Lot-Optionen für konservative Ansätze konfigurierbar sind.
- Die Rasterabstände sind einstellbar, um sich der Volatilität des Instruments anzupassen.
Aktives Risikomanagement:
Es sind mehrere Sicherheitskontrollen implementiert:
HARD Kill-Switch (DD %): Schließt alle Trades, wenn der Gesamt-Drawdown einen konfigurierbaren Schwellenwert überschreitet (z.B. 25-30%).
Directional Kill: blockiert nur die Verliererseite über einen konfigurierbaren Prozentsatz hinaus und lässt die Gegenseite agieren.
Schutz der dominanten Seite: verhindert ein übermäßiges Engagement auf einer dominanten Seite.
Spread- und Handelszeitfilter vermeiden ungünstige Marktbedingungen.
Auftragsabwicklung & Lot-Normalisierung:
Der EA normalisiert automatisch die Losgrößen entsprechend den Regeln des Brokers, um Ausführungsfehler auf Standard- oder Cent-Konten zu vermeiden.
Konfigurierbare Parameter:
EMA-Perioden
GridPoints (Rasterabstand)
BasisLot / LotStep
MaxTradesSide
ZielGewinnUSD
Max Drawdown % (Kill-Switch)
Direktionaler DD % (Direktionaler Kill)
Handelszeiten
Maximale Spanne
Risikomanagement:
Das System garantiert keine Gewinne. Es enthält eingebaute Schutzmechanismen, um mögliche Verluste zu minimieren. Es verwendet keine automatischen Martingale oder nicht standardisierte externe Indikatoren.
🛡️ Sicherheitsstufen
1) Harter Kill-Schalter:
Schließt alle Positionen, wenn der Drawdown des Kontos den festgelegten Schwellenwert überschreitet, um katastrophale Verluste zu verhindern.
2) Richtungsabhängiger Kill:
Sperrt nur die Verliererseite, wenn deren Performance unter einen bestimmten Prozentsatz fällt, wobei die Gegenseite für eine mögliche Erholung aktiv bleibt.
3) Schutz der dominanten Seite:
Verhindert die übermäßige Eröffnung von Geschäften auf einer dominanten Seite unter ungünstigen Bedingungen.
Verhindert den Abschluss von Geschäften bei hohen Spreads oder außerhalb der liquidesten Handelszeiten.