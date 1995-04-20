Smart Hybrid Predictor

Unser Indikator besteht aus 3 Hauptkomponenten: 1. Erfassung plötzlicher Trendwechsel, 2. Vorwegnahme von Ausbrüchen, 3. Überprüfung, ob wir uns in einer Kauf- oder Verkaufszone befinden. Durch die Auswertung dieser 3 Hauptkomponenten zeigt er uns, wo wir ein- und aussteigen sollten. Kein Indikator kann die Zukunft vorhersagen; er unterstützt Sie lediglich beim Handel. Bitte bedenken Sie dies, wenn Sie meine Software oder die eines anderen Anbieters verwenden.

