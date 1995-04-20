Smart Hybrid Predictor

Nuestro indicador consta de 3 componentes principales: 1. 1. Captar los cambios bruscos de tendencia, 2. Anticipar las rupturas con antelación, 3. Comprobar si estamos en una zona de compra o de venta. Mediante la evaluación de estos 3 componentes principales, nos guía sobre dónde entrar y salir de las operaciones. Ningún indicador puede predecir el futuro; sólo le ayuda a operar. Por favor, tenga esto en cuenta cuando utilice mi software, o el de cualquier otro.

