Imperial EA mt5

🇩🇪 Deutsch

Betriebsparameter

Gehandeltes Paar: EURUSD

Zeitrahmen: frei (kompatibel mit allen Timeframes)

Hebel:

Minimum: 1:30

Empfohlen: 1:500

Erforderliches Kapital

Mindestkapital: 200 USD

Empfohlenes Kapital: 1.000 USD

Optimales Kapital: über 5.000 USD

⚠️ WICHTIGER HINWEIS

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden.

Durch die Nutzung dieses Expert Advisors erkennen Sie das Risiko eines Kapitalverlustes vollständig an und akzeptieren es.

Dieser EA wurde für den Einsatz unter unsicheren Marktbedingungen entwickelt.

Daher ist seine Performance instabil und nicht garantiert.

⚠️ Die Nutzung dieses EA im Live-Trading wird nicht empfohlen.

