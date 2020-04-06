Imperial EA mt5
- Experten
- Kylian Karl Begue
- Version: 1.1
🇩🇪 Deutsch
Betriebsparameter
Gehandeltes Paar: EURUSD
Zeitrahmen: frei (kompatibel mit allen Timeframes)
Hebel:
Minimum: 1:30
Empfohlen: 1:500
Erforderliches Kapital
Mindestkapital: 200 USD
Empfohlenes Kapital: 1.000 USD
Optimales Kapital: über 5.000 USD
⚠️ WICHTIGER HINWEIS
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden.
Durch die Nutzung dieses Expert Advisors erkennen Sie das Risiko eines Kapitalverlustes vollständig an und akzeptieren es.
Dieser EA wurde für den Einsatz unter unsicheren Marktbedingungen entwickelt.
Daher ist seine Performance instabil und nicht garantiert.
⚠️ Die Nutzung dieses EA im Live-Trading wird nicht empfohlen.
Wer wirklich Geld verdienen möchte, gibt einfach „ImperialX“ in die Market-Suche ein oder kontaktiert uns.
Wenn diese kostenlose Erfahrung hilfreich war, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung – das verbessert die Sichtbarkeit.
https://imperiumtrading-ai.vercel.app/