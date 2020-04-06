BTC Precision - EA für Bitcoin auf M15





System-Konzept

BTC Precision ist ein Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Bitcoin (BTC) im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Logik konzentriert sich auf präzise Einstiege während der asiatischen, europäischen und US-amerikanischen Sitzungen, filtert Marktgeräusche heraus und priorisiert Setups mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Profil.





Broker und Handelsbedingungen

Der EA wurde hauptsächlich für IC Markets optimiert und getestet, kann aber bei jedem Broker verwendet werden, der dies anbietet:





Niedrige Spreads für BTC





Angemessene Kommissionen





Schnelle Ausführung (ECN/RAW-Konten empfohlen)





Kontrollierte Slippage





Je besser die Handelsbedingungen sind, desto näher sind die Live-Ergebnisse an den Backtest-Statistiken.





Mindesteinlage

Der Referenz-Backtest wurde mit einer Ersteinlage von 200 USD durchgeführt.

Empfohlene Mindesteinlage:





200 USD auf einem Standard-Konto, oder





der gleiche Betrag auf einem Cent-Konto für sicherere Tests und Risikoanpassung.





Backtest-Ergebnisse (BTC, M15)





Ersteinlage: 200,00 USD





Gesamtnettogewinn: 2 671,53 USD





Bruttogewinn: 4 765,96 USD





Bruttoverlust: -2 094,43 USD





Erwartete Auszahlung: 10,01 USD pro Handel





Risiko und Drawdown





Gewinnfaktor: 2,28





Erholungsfaktor: 21.02





Maximaler Saldoabzug: 106,11 USD (7,11%)





Relativer Aktienverlust: etwa 17,46%





Diese Werte zeigen eine aggressive, aber dennoch kontrollierte Wachstumskurve für einen hochvolatilen Vermögenswert wie BTC.





Statistische Qualität





AHPR: 1,0105 (etwa 1,05% pro Handel)





GHPR: 1,0100 (etwa 1,00% pro Handel)





Sharpe-Ratio: 21,83





LR-Korrelation: 1,00 (sehr stabile Aktienkurve im Testzeitraum)





Handelsprofil





Gesamtzahl der Abschlüsse: 267 (534 Abschlüsse)





Gewonnene Abschlüsse: 210 (78,65%)





Verlorene Abschlüsse: 57 (21,35%)





Gewonnene Short-Geschäfte: 138 (76,81%)





Gewonnene Long-Geschäfte: 129 (80,62%)





Größter gewonnener Handel: 64,79 USD





Größter Verlusthandel: -81,19 USD





Maximale Gewinne in Folge: 13 Trades (293,82 USD)





Max. aufeinanderfolgende Verluste: 3 Abschlüsse (-54,43 USD)





Empfehlungen für die Nutzung

BTC Precision ist für Händler gedacht, die ihren BTC-Handel auf M15 mit einem statistisch soliden System, einer hohen Gewinnrate und einem moderaten Drawdown automatisieren möchten. Es wird empfohlen,:





Starten Sie mit der empfohlenen Mindesteinlage oder höher.





Passen Sie die Losgröße entsprechend dem Kontostand und dem Risikoprofil an.





Vermeiden Sie es, die wichtigsten Parameter ohne Backtesting und Demotest zu ändern.





Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, aber die Statistiken veranschaulichen das Potenzial des Algorithmus, wenn er bei IC Markets oder einem anderen Broker mit guten Marktbedingungen eingesetzt wird.