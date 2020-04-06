Polaris FX - 汇市北极星 | 独创 CSL 引擎 & 全局扫描系统

🚀 这不仅仅是一个 EA，它是专业交易员的“上帝视角”控制台。

您是否厌倦了在 28 个图表间来回切换，只为寻找一个不确定的机会？

Polaris FX 是市面上罕见的**“混合型”交易系统**。它既是一个全自动的趋势捕捉机器，更是手动交易者不可或缺的市场扫描雷达。

🔥 核心亮点：手动与自动的完美融合

1. 独一无二的仪表盘 (Dashboard)：手动交易者的神器

Polaris FX 彻底改变了盯盘方式。只需在一个图表上运行，即可俯瞰整个外汇市场。

CSL (Currency Strength Logic) 引擎： 我们独创的算法内核，实时解构 8 大主流货币的资金流向。一眼看穿谁强谁弱（如：做多强势 USD，做空弱势 JPY）。

候选池 (Candidate Pool)： 系统自动剔除无序震荡，仅将具有高胜率潜力的货币对推送到“候选池”。您可以直接依据此信号手动下单，省去 90% 的无效分析时间。

2. 机构级自动策略：让数据为您工作

当您休息时，Polaris FX 依然在战斗。

智能回调 (Smart Pullback)： 精准捕捉强势货币的微观背离，在最佳点位切入。

动量突破 (Momentum Breakout)： 识别极值分歧，捕捉爆发性单边行情。

💎 v1.8 硬核升级与风控

🛡️ 极致合规 (Validation Ready)： 代码经重构，完美通过 MQL5 最严苛审核。 智能兼容 Netting (净头寸) 与 Hedging (锁仓) 账户 。

💰 智能保证金预检： 内置严格的资金计算逻辑，在开单前预判保证金，彻底杜绝“资金不足”报错，保护账户安全。

⚙️ Profit Gears (利润齿轮)： 独特的动态止盈技术。如同汽车换挡一般，随着利润增长自动分级锁定收益，让利润奔跑。

📊 无论您是量化追求者，还是价格行为(Price Action)交易员，Polaris FX 都是您交易生涯的指路明珠。