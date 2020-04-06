Sequoia m4

Der Sequoia Expert Advisor ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Basierend auf der Analyse von Kursen über einen bestimmten Zeitraum zeigt er die Stärke und Amplitude von Kursen mit Hilfe eines einzigartigen Indikationssystems an, das auf realen Daten basiert.

MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/118897

Wenn sich die Stärke des Trends und seine Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots enthalten Signale über überkaufte und überverkaufte Märkte. Ein Kauf erfolgt, wenn das Signal unter ein bestimmtes Niveau fällt und dann über dieses ansteigt, wenn es durch das Hauptsignalsystem bestätigt wird. Ein Verkauf erfolgt, wenn das Signal über ein bestimmtes Niveau ansteigt und dann wieder darunter fällt, ebenfalls mit Bestätigung durch das Hauptsignalsystem. Sequoia verwaltet das Risiko zuverlässig und kann mit einem Kapital von nur $1.000 betrieben werden, aber für beste Ergebnisse wird empfohlen, es mit einem Kapital von $3.000 oder mehr einzusetzen. Die Funktionalität umfasst Trailing Start, Trailing Stop, Stop Loss und Take Profit, sowohl real als auch virtuell.


Um zu verstehen, wie dieser Bot funktioniert, ist es wichtig, seine Parameter genau zu studieren. Eine detaillierte Beschreibung der Parameter spielt eine Schlüsselrolle für das Verständnis der Arbeit des Experten. Auf diese Weise kann der Benutzer genau verstehen, welches Instrument er wählt, und feststellen, ob ein bestimmter Bot zu seinem Handelsstil und seinem Broker passt. Die Grund- und Schlüsseleinstellungen ermöglichen es Ihnen, optimale Bedingungen für die effektive Arbeit des Experten zu schaffen. Die Geldmanagement-Optionen bieten zwei Möglichkeiten: die Verwendung eines festen Lots oder die Berechnung des Lots in Abhängigkeit von der Einlage, die eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Einstiegsalgorithmus spielt.

Sequoia ist ein professionelles Analysetool, das einen speziellen Algorithmus zur Marktanalyse verwendet. Es arbeitet mit verschiedenen Währungspaaren auf einem Stundenchart (H1) mit einer Hebelwirkung von 1:100.

Liste der unterstützten Währungspaare:
EURUSD
AUDCAD
AUDCHF
AUDJPY
AUDNZD
AUDSGD
CADJPY
GBPSEK
GBPSGD
GBPUSD
NOKSEK
NZDCAD
NZDCHF
NZDJPY
NZDUSD
SGDJPY
USDCAD
USDCHF
USDCNH
USDCZK
USDDKK
USDHKD
USDHUF
USDJPY
USDMXN
USDNOK
USDPLN
USDSEK
USDSGD
USDTHB
USDZAR
USDRON

Optionen:
MagicNumber:
Dieser Parameter wird verwendet, um Aufträge zu identifizieren, die zu einem bestimmten Experten oder einer Handelsstrategie gehören. Die eindeutige MagicNumber ermöglicht es Ihnen, Aufträge dieses Experten von Aufträgen anderer Strategien zu unterscheiden.

FixLot:
Der FixLot-Parameter legt eine feste Losgröße für jeden Handel fest. Wenn beispielsweise der FixLot-Wert = 0,1 ist, wird jeder Handel mit einem Lot von 0,1 eröffnet.

Geld-Management Ein:
Wenn Sie diesen Parameter aktivieren (true), wird das Money-Management aktiviert, das es Ihnen ermöglicht, die Lotgröße für den Handel automatisch anhand des aktuellen Saldos oder anderer Parameter für ein effektives Risikomanagement zu berechnen.

Geld-Management:
Dieser Parameter bestimmt die Höhe des Risikos in Abhängigkeit von der Höhe der Einlage. Zum Beispiel bedeutet der Wert Money-Management = 2, dass das Risiko für jede Transaktion 2% des aktuellen Saldos beträgt.

AnzahlSeria:
Der Parameter CountSeria bestimmt die Anzahl der Geschäfte in einer Serie oder Sequenz von Geschäften. Wenn beispielsweise CountSeria = 3 ist, wird nach der Eröffnung von drei Geschäften in Folge eine bestimmte Aktion durchgeführt, z. B. das Schließen aller offenen Positionen.

Gewinnmitnahme:
Einstellung des Preisniveaus, bei dem eine profitable Position automatisch geschlossen wird. Wenn beispielsweise TakeProfit = 100 Punkte ist, wird die Position mit Gewinn geschlossen, wenn der Kurs ein Niveau erreicht, das 100 Punkte höher ist als der Eröffnungskurs.

StopLoss:
Einstellung des Kursniveaus, bei dem eine Verlustposition automatisch geschlossen wird. Wenn z.B. StopLoss = 50 Punkte ist, wird die Position mit einem Verlust geschlossen, wenn der Kurs ein Niveau erreicht, das 50 Punkte unter dem Eröffnungskurs liegt.

vTakeProfit:
Virtueller Gewinnmitnahme. Ermöglicht die Festlegung eines Kursniveaus, um eine gewinnbringende Position virtuell zu schließen, ohne einen Auftrag auf dem Markt auszuführen. Dies hilft, Gewinne zu sichern und plötzliche Marktveränderungen zu vermeiden.

vStopLoss:
Virtueller Stop Loss. Ähnlich wie der virtuelle Take Profit, jedoch zur Festlegung des Preisniveaus für die virtuelle Schließung einer Verlustposition.

trStart, trStop:
Parameter für Trailing-Stops. Ermöglicht die automatische Verschiebung des Stop-Loss-Niveaus bei Kursbewegungen in eine profitable Richtung.

Ausfüllen:
Definiert die Art der Auftragsausführung. Zum Beispiel "Immediate or Cancel" (IOC), "Fill or Kill" (FOK), "Return" (RT).

ModifikationPips:
Legt die Anzahl der Pips fest, um das Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveau der Order zu ändern.

KorrekturLang:
Legt das Korrekturniveau für Long-Serien fest.

KommentarOrder:
Ein Textkommentar, der an den Auftrag angehängt wird, wenn er erteilt wird.

EcnMode:
Gibt den Betriebsmodus des Brokers im ECN-Netzwerk an.

KombiniertAlleStopsEin:
Zusammenfassung aller Stop-Loss-Ebenen einer Order zu einer Ebene.

AsynchronousMode:
Modus der asynchronen Auftragsabwicklung.

ActivateBuy, ActivateSell:
Aktivierung einer Kauf- oder Verkaufsorder unter bestimmten Bedingungen.

LengthJAW, LengthTEETH, LengthLIPS, LengthDEVIATION, CountWARP:
Parameter, mit denen Regeln für den Betrieb des Bots festgelegt werden.

Empfohlene Produkte
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Experten
BreakBot : Dieser Expert Advisor wurde speziell für Händler entwickelt, die nach intelligenten und sicheren Lösungen suchen, um kleines Kapital in beträchtliche Gewinne zu verwandeln, die bis zu 100.000 $ oder mehr erreichen können. Er verwendet professionelle Strategien und präzises Risikomanagement, um ein stetiges und sicheres Wachstum zu erzielen. Hauptmerkmale des Expert Advisors ️ Intelligentes Kapitalmanagement: Nutzt sorgfältig berechnete Risikoprozentsätze, um Gewinne zu maximieren und
Fisher Steels
Ivan Simonika
Experten
Der Fisher Steel Bot setzt das Maximum der HFT-Definitionen um. Das Expertensystem geht durch die gesamte Historie und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung. Wenn es eine Kommission auf dem Konto gibt, muss sie in den Gegenwert des Spreads umgerechnet werden und in das Feld Kommission eingetragen werden. Es werden sowohl virtuelle als auch reale Stop-Losses verwendet. Normale Arbeitsbedingungen : Je niedriger die Kommission und der Spread, desto größer der Gewinn. Je mehr Latenz Ih
EaMaster
Hai Chuan Su
Experten
eaMaster (Expert Advisor) Einführung 1. Überblick Dieser EA ist ein auf technischer Analyse basierendes automatisiertes Handelssystem, das Händlern helfen soll, automatisierte Handelsentscheidungen auf dem Markt zu treffen. Es folgt dem Bollinger Bands-Indikator in Kombination mit Candlestick-Mustern und führt präzise Trades in bestimmten Zeitrahmen aus. Der EA ist auf mehrere Finanzinstrumente anwendbar und unterstützt sowohl kurzfristige als auch langfristige Handelsstrategien, um unterschi
Extremum Save MT4
Ruslan Papou
Experten
Version für MT5: Extremum Save Community UP Gruppe beitreten Extremum Save - ist ein vollautomatischer Scalping-Handelsalgorithmus mit dem höchstmöglichen SL/PT-Verhältnis. Extremum Save muss nicht optimiert werden. Die Strategie zeigte hervorragende Ergebnisse, als sie auf historischen Daten mit der bestmöglichen Simulationsqualität über mehr als 10 Jahre getestet wurde. Der reale Handel beweist die gleichen Ergebnisse. Extremum Save verwendet keine riskanten Handelsmethoden wie Martingale, G
GoldSSS
Ilia Serov
Experten
Der Roboter wurde entwickelt, um in einem 15-minütigen Zeitrahmen mit Gold zu arbeiten. Leicht optimiert, um auf allen Spot-Market-Tools zu arbeiten. Da Gold jedoch eine große Bandbreite im Intraday-Handel hat, ist es optimal, einen Roboter zu verwenden, um mit Gold zu arbeiten. Kann für jeden Zeitrahmen optimiert werden. Um mit Währungspaaren auf Konten mit 5 Dezimalstellen zu arbeiten, müssen Trailing Stop und Schritt mit 10 multipliziert werden. Trailing Stop ermöglicht es Ihnen, fast das ges
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experten
Dieser EA verwendet Indikatoren, um die Level-Linie zu bewegen, die Regeln sind, wenn der Preis unterhalb der Level-Linie, dann ist es ein Kaufsignal, und wenn der Preis oberhalb der Ebene dann ein Verkaufssignal, Trailing-Stop ist, um den Stop-Loss zu ändern, oder um einen Stop-Loss zu bringen, wenn zuvor sl = 0, dieser EA kann manuelle Aufträge über Android oder zu Hause PC akzeptieren. wenn die Bedingung schwimmend ist, können Sie diese ea mit manuellen Aufträgen helfen, die Sie denken, sind
Standard Oscilators
Mars Safin
Experten
Standard-Oszillatoren Roboter verwendet eine breite Palette von Standard-MT4-Indikatoren in seiner Arbeit . Die Handelsentscheidungen werden auf der Grundlage einer komplexen Analyse der Indikatorwerte getroffen. Keine Martingale. Kein Orderraster - es kann immer nur ein Handel eröffnet werden. Der Roboter ist ausschließlich für das EurUsd-Paar und den H1-Zeitrahmen konzipiert . Um den unvermeidlichen Drawdown unter bestimmten Bedingungen und die Erholung davon zu minimieren, verfügt der Robote
EA Voltz
Jennifer Afi Azasoo
Experten
EA Voltz Gold EA Voltz wurde auf der Grundlage von Empfehlungen der lieben EA Calmed Kunden entwickelt. EA Voltz verfügt über 2 Strategien mit 3 optionalen Erweiterungen. Zusätzlich hat EA Voltz die Möglichkeit, Support- und Resistance-Zonen zu vermeiden; Wir haben versucht, es auf Gold und BTC zu testen, aber nichts ist garantiert, bitte machen Sie Ihre eigenen Tests und schätzen Sie Ihr Risiko ein, bevor Sie live gehen. EA VOLTZ HAUPTPARAMETER SESSION TIMER Einstellungen (1.5 = 1:50) : Er
MTrendingEAv2
CHU HAI HA Chu Hai
Experten
Spezifikation: - Trend Handel nur auf GBPCAD . - EA laufen mit H1 (1 Stunde) und D1 (täglich) Zeitrahmen nur (so don't worry about strategy tester Modellierung Qualität, weil der Verwendung von H1/D1 ist genug) . - Jeder Handel wurde mit einem vorher festgelegten Stop Loss und Take Profit eröffnet. - Mit Trailing-Stop. - Basierend auf einem festen Risiko pro Handel/Position (Standard ist 5% der freien Kontomarge), dann: Der zu erwartende Nettogewinn beträgt etwa 60%/Jahr ; Der maximale Drawdow
Market Trast
Stanislav Nagornyuk
Experten
Ich schlage vor, mich mit meinem ersten Berater vertraut zu machen. Ich werde nicht viel schreiben. Der Expert Advisor ist einfach. Screenshot der Prüfung ist unter der Beschreibung. Empfehlungen: Funktioniert auf dem Paar EURUSD Zeitrahmen - M1. Handels-Terminal - MetaTrader4. Empfohlene Mindesteinlage - $10000 für 0,01 Lot. Empfohlene Mindesthebelwirkung des Handelskontos - 1:500. Parameter - standardmäßig. Aber wenn Sie es wünschen, können Sie auf einem Demokonto experimentieren.
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT5-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
ZenFin
John Davis
Experten
Dieser Expert Adviser funktioniert mit EURUSD, AUDJPY, GBPJPY, NZDJPY, GBPJPY, NZDJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD und EURNZD. Dieser EA nutzt ähnliche Mechanismen wie der Swing Points-Indikator , um Fibonacci-Levels zu generieren. Anhand dieser Niveaus wählt er den besten Zeitpunkt für den Einstieg und den Ausstieg aus einem Handel. Wenn Sie mit diesem System handeln, können Sie sich auf einen täglichen Bonus freuen, denn es erkennt und handelt nur in Richtung eines positiven Rollover. Dieser Bonusb
Series Control Automatics
Tatiana Savkevych
Experten
Ich stelle Ihnen die Parameter und Einstellungen des Bots Series Control vor, der ein hochmoderner Bot für die Arbeit auf dem Forex-Markt ist. Dieser Bot verwendet die neuesten Geldmanagement- und Marktanalysetechnologien, um Trends zu erkennen und Handelsentscheidungen zu treffen. Außerdem verfügt er über ein flexibles Kontroll- und Schutzsystem für jede Position. Währungspaare für den Handel : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EU
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der MT4 Forex Expert Advisor namens Gold X5 EA ist eine fortschrittliche automatisierte Handelslösung für das Währungspaar XAUUSD (Gold vs. US-Dollar). Zu den Vorteilen des Gold X5 EA MT4 gehören der 24/7-Handel ohne den emotionalen Faktor, die schnelle Entscheidungsfindung und die Möglichkeit, mit historischen Daten zu testen. Wie jeder Handelsroboter bietet er jedoch keine Gewinngarantie und erfordert eine sorgfältige Einrichtung und Überwachung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die vollst
BreakoutGenius EA
Jan Burkhard
Experten
BreakoutGenius EA: Die Revolution im Handel Willkommen beim BreakoutGenius EA, Ihrem zuverlässigen Partner im Finanzhandel. Dieser Expert Advisor kombiniert die Präzision des MACD-Indikators mit einer fortschrittlichen Breakout-Strategie, um konsistente und stabile Renditen auf den Finanzmärkten zu erzielen. Innovative Handelsstrategie : Der Kern unseres EAs liegt in der einzigartigen Kombination eines optimierten MACD-Indikators mit einer raffinierten Breakout-Strategie. Diese Methode wurde sor
DSvoltage
Aliaksei Karalkou
Experten
Der DCvoltage Expert Advisor verwendet den MACD-Indikator. Das Handelsvolumen hängt von den Ergebnissen früherer Trades und der Größe des Indikators für die automatische Losgröße ab. Der DCvoltage expert Advisor sichert die Positionsgröße und -richtung durch blockierte Aufträge ab. Es gibt Trailing-Positionen, Floating Profit, Fixed Stop und Fixed Profit. Es ist möglich, die Arbeit des DCvoltage expert Advisors zeitlich zu begrenzen. Metod_1 Marcet-Auftrag Metod_2 Limit-Auftrag Metod_3 Stop-Au
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experten
Ich spreche Ungarisch. Magyarul beszélek benne. - Sie können den Indikator an meinem Namen erkennen. Das ist in dem Bild und dem Video. Auf mql5.com. "Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on. "Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp; ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel . https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ
Golden Mean MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Mean MT4 : Ihr persönlicher Forex Trading Coach Golden Mean MT4 ist mehr als nur eine automatisierte Plattform; es ist Ihr persönlicher Transformator in der volatilen Welt des Devisenhandels. Sie wurde nicht für Vorhersagen entwickelt, sondern um die Unvorhersehbarkeit von Währungsbewegungen in profitable Geschäfte zu verwandeln. Basierend auf der Harmonie fortschrittlicher Algorithmen und einem tiefen Verständnis der Marktrealitäten wird dieses Tool zu Ihrem zuverlässigen Begleiter in de
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Durch den Einsatz von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf eine neue Ebene. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu t
GoldRush MT4
Vhutshilo Evidence Masithembi
Experten
GoldRush AI EA für MT4 - Automatisierter Handel für Gold (XAUUSD) | Niedriger Drawdown | Prop Firm Friendly | Kein Martingal Übersicht GoldRush AI ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das für den XAUUSD (Gold) Markt entwickelt wurde. Es wurde für ein diszipliniertes Risikomanagement und eine konsistente Handelsausführung entwickelt und ist daher für Händler geeignet, die strenge Handelsregeln befolgen, einschließlich derjenigen, die Prop-Firm-Konten verwalten. Wichtigste Merk
Clearwater
Tetiana Vieriutina
Experten
Nutzen Sie die Kraft der Präzision und Zuverlässigkeit von Clearwater, Ihrem ultimativen Handelsbegleiter. Clearwater Expert Advisor ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das sorgfältig entwickelt wurde, um die komplexen Gewässer der Finanzmärkte mit Finesse und Genauigkeit zu navigieren. Live-Signal Hauptmerkmale: Hochmoderne Algorithmen: Clearwater nutzt hochmoderne Algorithmen, um Markttrends zu analysieren, Chancen zu erkennen und Trades mit Geschwindigkeit und Präzision
Platinum Moon Rocket
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Der Platinum Moon Rocket EMA Grid EA ist ein äußerst erfolgreicher Expert Advisor , der eine intelligente Logik nutzt, um präzise Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren, indem er das Kursgeschehen um dynamische EMA-Grenzen herum analysiert. Dies ist nicht nur ein weiterer Grid-Bot - es ist gebaut, um die Marktstruktur zu verstehen und sein Verhalten an die aktuellen Bedingungen anzupassen. Zentrale Handelslogik: Der Bot verwendet ein duales EMA-System: Signal EMA: definiert dynamische obere
Stochastic Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
STOCHASTISCHER SKALIERER MT4 Beschreibung Ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf XAU/USD spezialisiert ist und die Leistung des Stochastik-Oszillators mit einer adaptiven Gitterstrategie kombiniert. Entwickelt, um schnelle Marktbewegungen durch präzise überkaufte und überverkaufte Signale zu erfassen und jeden Handel mit fortschrittlichem Risikomanagement zu optimieren. Hauptmerkmale Intelligentes Handelssystem Echtzeitanalyse mit Stochastik (5,3,3), optimiert für
Morning Fenix
Serhii Omelchuk
Experten
Jeden Morgen analysiert der Morning Fenix Expert Advisor das gewählte Instrument entsprechend dem Bewegungsmuster vor dem Handel und bestimmt die Zweckmäßigkeit des Einstiegs in den Handel, wobei schlechte Tage durch einen komplexen Algorithmus herausgefiltert werden, der auf Preiskanälen und Bereichen der Akkumulation/Verteilung der Handelsvolumina der vergangenen Tage basiert. Der Berater schließt 60-70 % der Transaktionen mit einer Take-Profit-Order ab. Um die Ergebnisse zu verbessern, wird d
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
Primus Trading Engine
Philip Muga
Indikatoren
Primus Trading Engine ist ein Handelssystem, das Preisaktionen, Ratio-basierte Indikatoren und benutzerdefinierte Indikatoren kombiniert, um diesen führenden Indikator mit einem Multi-Timeframe-Ansatz zu erstellen, der Ihnen hochwahrscheinliche Handels-Setups für Forex, CFD Cash/Futures, Metalle und binäre Optionen bietet, um Vorhersagen darüber zu treffen, was am wahrscheinlichsten auf dem Markt passieren wird. Hauptmerkmale des Charts Preisaktionssignal-Pfeil, der auf einem bestimmten Balken
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Experten
Forex Workstation ist ein leistungsfähiger und effizienter Forex-Handels-Bot, der für die Nutzung von Mustern, Preis-Hold-Levels, Volatilitätsanalysen und Marktskalierung entwickelt wurde. Dieser Bot bietet einzigartige Möglichkeiten für den automatisierten Handel und die Optimierung von Strategien für verschiedene Währungspaare. Werfen wir einen Blick auf die Hauptfunktionen und Einstellungen von Forex Workstation: Hauptfunktionen: - Mehrwährung: Forex Workstation unterstützt eine breite Palett
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
Sonic MT4
Jalaluddin Raheemi
1 (1)
Experten
nur 3 Exemplare werden zum aktuellen Preis verkauft und dann wird der Preis auf $399 erhöht. Sonic EA ist das Ergebnis des Studiums und Testens unserer besten Handelsstrategien und deren Kombination mit der Technologie der künstlichen Intelligenz. Dieser EA ist eine perfekte Kombination aus Qualität, Technologie, Intelligenz, Sicherheit und Erfahrung. Dies ist nur der Anfang dieses Projekts, jede Woche arbeitet unser Team hart daran, diesen Handelsalgorithmus zu verbessern und die besten Funkti
LazyBoy AI Trader Prob Firm Ready
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experten
NEU! 8. Januar 2024 - Flash Sale - 90% Rabatt! SEP 29 2023 - Holen Sie sich den Quellcode und verbreiten Sie den EA nach Belieben, kontaktieren Sie uns für Details. Trades; Währungspaare - Metalle und mehr. Die Strategie; Unsere Advanced Support/Resistance Trading Strategy ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, beständige Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko effektiv zu verwalten und Verluste zu vermeiden. Hier sind die wichtigsten Stärken dieses Codes: 1. Robuste Ide
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
Forebot
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter verwendet einen benutzerdefinierten versteckten oszillierenden Indikator und analysiert auch die Reaktion des Marktes. Er handelte meist zu Zeiten höherer Volatilität. Er arbeitet mit mehreren schwebenden Aufträgen mit unterschiedlicher Größe des Volumens und ihre Position aktiv ändert. Er verwendet ein fortschrittliches Geldmanagement. Die TradingMode-Einstellung kann auch die Bedingungen FIFO erfüllen. Er ist auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Experten
EA ist in erster Linie eine Absicherungs- und Multiples-Strategie. Es unterstützt, um jede Gelegenheit in jeder Richtung als MILCH COW MIX, aber mit mehreren Gewinn Ergebnisse ohne Erhöhung des Risikos zu ergreifen. Der Milchkuh-Mix EA öffnet die Absicherung nur auf der ersten Ebene, aber der EA öffnet die Absicherung auf jeder Ebene. Er öffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen d
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW Turbo EA ist in erster Linie eine Mehrwährungsstrategie. Er unterstützt 9 oder 10 Paare als Sammlung von Währungen (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). Wenn Sie Trade_Calc = false wählen, wird nur ein Paar aktiviert. Der EA hängt von einem speziellen Indikator ab, um Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop und Sell Limit Orders zu setzen. Hinweis: Wenn Pendingorders = false aktiviert ist, verwendet der EA die auf dem Chart angezeigten Preise für Live-Orders
AnyWay
Mohamed Nasseem
Experten
"ANYWAY EA" ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades nach einem anderen Konzept abwickeln können, bei dem das Trailing nicht mit einer Gewinnmitnahme beginnt. Es verschiebt einfach den Stop-Loss um 1. Es wird den SL um 1 schrittweise erhöhen, so dass für jeden 1 Pip der SL auf 19, 18, 17, etc. verschoben wird. Die Broker können dies sehen und unternehmen nichts dagegen. Während Sie dasitzen und darauf warten, dass der Kurs die bereits erzielten Punkte festhält. Alle diese Stop-Losses und Take-Profi
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Zone EA ist ein erstaunliches Werkzeug, das entwickelt wurde, um Ihre Verlustgeschäfte in einem anderen Konzept zu handhaben, anstatt die Stop-Loss-Funktion zu verwenden und fast ein profitables Ergebnis unabhängig von der Marktrichtung zu gewährleisten, wenn die Aufträge nach einem intelligenten Hedging-Mechanismus "back-and-forth" geschlossen werden. Er funktioniert, indem er die Nettorichtung Ihres Handels durch größere Hedging-Trades in entgegengesetzter Richtung ändert. Der Expert
Smart Trade
Phong Vu
Experten
Einführung in den Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action ist ein Expert Advisor (EA) mit einer flexiblen und vielfältigen Handelsstrategie, die für 15 Währungspaare auf dem All-Timeframe gilt. Dieser Ansatz erhöht die Chancen auf nachhaltiges Wachstum und reduziert gleichzeitig das Risiko, sich auf ein einziges Paar oder einzelne Trades zu verlassen. Das Risikomanagement wird streng kontrolliert, um die Sicherheit Ihres Kapitals zu gewährleisten. Smart Trade Price Ac
Tiger GBP power
Yang Wu
Experten
Achtung: Der TigerGBP Power EA kann nicht im MT4 Strategie-Tester getestet werden!!! Der Trend ist der SCHLÜSSEL ! TigerGBPPower EA ist ein vollautomatischer Roboter für den Devisenhandel. TigerGBPPower EA ist eine Kombination zahlreicher spezieller Trend-Strategien, die es ermöglicht, die besten Einstiegsmöglichkeiten in den Handel zu finden. TigerGBPPower EA-Roboter ist für den mittel- und langfristigen Handel konzipiert, der Roboter wird Ihnen helfen, mit Emotionen umzugehen und diese zu man
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experten
Mit dem Multiday Overlay Strategy EA können Sie alle Haupt-/Minor-/Cross-Paare am Forex parallel handeln. Dieser EA ist ziemlich einzigartig, da er in der Lage ist, "dem Markt zu folgen", das heißt: Es ist keine Optimierung erforderlich; derselbe Satz von Eingabeparametern ist für alle Paare geeignet; Sie brauchen die Eingabeparameter nicht zu ändern, auch wenn sich die Marktbedingungen ändern. Diese 3 Eigenschaften bedeuten, dass der EA nicht "manuell" an ein bestimmtes Paar in einem bestimmten
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experten
Price Action EA für Scalping. Öffnen Sie Trades durch bar Höhe, wenn bar Höhe erfüllen komplexe mathematische Berechnungen. Timerame ist grundlegend M1 und arbeitet alle Forex-Symbole. Prozentuales Trailing-System. Zeitliche Begrenzung. Autolot durch Prozentsatz der Balance. Einstellungen von ea automatisch. Schließen Sie Sicherheit durch Zeit in Minuten und schließen Sie Ihre Bestellung nach x Minuten, auch wenn es nicht in Gewinn oder Verlust von Ihnen. Setzen Sie Stoploss und Takeprofit Wert
AnyWay Plus
Mohamed Nasseem
Experten
"ANYWAY Plus EA" ist ein Tool, das Ihre Trades nach einem anderen Konzept abwickelt, ähnlich wie "ANYWAY EA". Es sucht jedoch nach Möglichkeiten für 28 Währungspaare und zeigt die Daten im aktuellen Chart an. Der EA beginnt sein Trailing nicht mit einer Gewinnmitnahme. Er verschiebt lediglich den Stop-Loss um 1, d. h. für jeweils 1 Pip bewegt sich der SL auf 19, 18, 17 usw. Alle diese Stop Losses und Take Profits können vor dem Broker verborgen werden, indem Sie SLnTPMode = Client auswählen. Las
Weitere Produkte dieses Autors
SPV Volatility
Yvan Musatov
Indikatoren
Der SPV Volatilitätsindikator ist einer der effektivsten Filter. Volatilitätsfilter. Zeigt drei Volatilitätsoptionen an. Der sogenannte Limit-, Real- und der letzte, effektivste Filter für den Filter ist der Prozentfilter. Die prozentuale Anzeige der Volatilität zeigt das Verhältnis von Limit zu realer Volatilität. Wenn wir also in der Mitte des Kanals handeln, ist es notwendig, die Bedingung zu stellen, dass der Prozentsatz unter einem bestimmten Indikatorwert liegt. Wenn wir auf dem Ausbruch a
Trend Anthropoid
Yvan Musatov
Indikatoren
Trend Anthropoid ist ein Trendindikator, mit dem Sie die Richtung des aktuellen Trends effektiv bestimmen und potenzielle Umkehrpunkte identifizieren können. Der Indikator ermöglicht es, die Richtung der Preisbewegung zu klassifizieren, indem er ihre Stärke bestimmt. Die Lösung dieses Problems hilft dabei, rechtzeitig in den Markt einzusteigen und das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie uns mit den Vorteilen beginnen. Ermöglicht es Ihnen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Sie können sc
Trend Logic
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Trendlogik-Indikator bietet die Möglichkeit, die Richtung der Kursbewegung durch die Bestimmung ihrer Stärke zu klassifizieren. Die Lösung dieses Problems hilft dabei, rechtzeitig in den Markt einzusteigen und einen guten Gewinn zu erzielen. Für jeden Händler ist es äußerst wichtig, die Richtung und Stärke der Trendbewegung richtig zu bestimmen. Leider gibt es keine einzig richtige Lösung für dieses Problem. Viele Händler handeln mit unterschiedlichen Zeitrahmen. Aus diesem Grund werden die
Trend Goblin
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Trend Goblin Indikator identifiziert den Haupttrend. Er hilft, den Markt in einem ausgewählten Zeitrahmen zu analysieren. Er ist einfach einzurichten und funktioniert für alle Paare und alle Zeitrahmen. Trendindikatoren bieten die Möglichkeit, die Richtung der Preisbewegung zu klassifizieren, indem sie deren Stärke bestimmen. Die Lösung dieses Problems hilft Anlegern, rechtzeitig in den Markt einzusteigen und gute Renditen zu erzielen. Für jeden Händler ist es äußerst wichtig, die Richtung
Adapter
Yvan Musatov
Indikatoren
Индикатор Adapter определяет господствующую тенденцию, помогает анализировать рынок на выбранном временном интервале. Прост в настройке и работает на всех парах и всех временных интервалах. Индикаторы тренда дают возможность класссифицировать направление ценового движения, определив его силу. Решение этой проблемы помогает инвесторам вовремя войти в рынок и получить хорошую отдачу. Для любого трейдера крайне важно правильно определить направление и силу трендового движения. К сожалению, единст
Analytical Trend
Yvan Musatov
Indikatoren
Der analytische Trendindikator kann eine anhaltende Kursbewegung in eine bestimmte Richtung verfolgen. In diesem Fall kann die Bewegung selbst abwärts, aufwärts oder seitwärts verlaufen, wenn die Marktbewegung keine ausgeprägte Richtung hat. Der Indikator arbeitet auf der Grundlage von zwei gleitenden Durchschnitten und einem Oszillator. Mithilfe des Algorithmus zur Signalsuche erzeugt der Indikator Signale in Form von Pfeilen. Flexible Einstellungen ermöglichen es Ihnen, genauere Signale für d
Supernatural channel
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Supernatural-Kanal wird mit einem speziellen Algorithmus bestimmt, wobei Markierungspunkte verwendet werden, um die Bewegung des Kanals zu bestimmen. Der Supernatural-Kanal besteht aus zwei Linien, rot und blau, die den Kanal bilden. Einfacher, visueller und effizienter Einsatz. Kann für den Intra-Channel-Handel verwendet werden. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Funktioniert bei allen Währungspaaren und in allen Zeitrahmen.
Channel Oscillations
Yvan Musatov
Indikatoren
Channel Oscillations ist ein nicht-rotierender Kanalindikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Der Hauptunterschied zwischen dem Indikator Channel Oscillations und anderen Kanalindikatoren besteht darin, dass Channel Oscillations keine einfachen gleitenden Durchschnitte, sondern doppelt geglättete Durchschnitte berücksichtigt, was einerseits eine deutlichere Bestimmung der Marktbewegung ermöglicht und andererseits den Indikator weniger empfindlich macht.
Diogenes
Yvan Musatov
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Diogenes-Trendindikator vor! Der Indikator analysiert die Marktdynamik auf Pivot-Punkte. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt in Streifen an. Das Funktionsprinzip des Indikators besteht in der automatischen Bestimmung des aktuellen Marktzustands, wenn er auf einem Chart platziert wird. Fertiges Handelssystem. Kann als Kanal- oder Level-Indikator verwendet werden! Mit diesem Indikator können Sie historische Daten analysieren und auf der Grundlage dieser Dat
Trend Champion
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Trend-Champion-Indikator funktioniert auf allen Zeitskalen und für alle Währungspaare. Der Indikator sollte als Hilfsmittel für die technische Analyse verwendet werden. Er hilft, die Richtung des Trends zu bestimmen: entweder eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung des Preises für ein bestimmtes Währungspaar. Er kann zusammen mit Oszillatoren als Filter verwendet werden. Trend Champion ist ein Trendindikator. Die Pfeile zeigen günstige Momente und Richtungen für den Einstieg in den Markt an. D
Qubit Trend
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Qubit Trend-Indikator arbeitet mit der Funktion der zyklischen Wellenabhängigkeit. Daher werden alle Einstiegspunkte optimale Punkte sein, an denen sich die Bewegung ändert. Einstiegspunkte sollten als potenzielle Marktumkehrpunkte genutzt werden. Die Standardeinstellungen des Indikators sind in den meisten Fällen recht effektiv. Sie können sie je nach Bedarf anpassen. Vergessen Sie aber nicht, dass der Ansatz komplex sein muss, denn die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen,
Trend Mobile
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Regressionskanal ist eines der beliebtesten Instrumente der technischen Analyse unter den Händlern. Der Indikator zeichnet zunächst eine Trendlinie zwischen zwei Punkten und bildet dann auf deren Grundlage einen Kanal aus zwei parallelen Linien, die sich im gleichen Abstand von der Regressionslinie befinden. Der Begriff lineare Regression stammt aus dem Bereich der Statistik. Die Mittellinie des Kanals ist die Trendlinie. Zu ihrer Berechnung wird die Methode der kleinsten Quadrate verwende
Control Shot
Yvan Musatov
Indikatoren
Control Shot - Einzigartiger Indikator zur Erkennung von Trends. Das neue System passt sich dem Markt an, eliminiert Nebenbedingungen und meistert seine Aufgabe. Ein revolutionärer neuer Weg, den Beginn eines Trends frühzeitig zu erkennen. Der Trendindikator, der Signale anzeigt, kann mit einem optimalen Risikoverhältnis eingesetzt werden. Er verwendet zuverlässige Algorithmen für seine Berechnungen. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt mit Pfeilen an, d.h. die Verwendung des In
Planned transition
Yvan Musatov
Indikatoren
Geplanter Übergang ist ein Trendindikator, der dem Händler helfen wird, die Handelsrichtung zu bestimmen. Der Indikator hat einen komplexen Algorithmus der Arbeit. Aber für den Benutzer bleiben nur zwei Linien, die rote Linie zeigt einen Verkaufstrend an, und die blaue Linie zeigt einen Kauftrend an. Somit ist es recht einfach, die Signale des Indikators zu interpretieren. Der Indikator funktioniert auf verschiedenen Zeitrahmen; für die Arbeit mit niedrigeren Zeitrahmen wird empfohlen, die Indik
Modify Trend
Yvan Musatov
Indikatoren
Modify Trend - Einzigartiger Indikator zur Erkennung von Trends. Der Indikator hat einen komplexen Algorithmus der Arbeit. Aber für den Benutzer gibt es nur zwei Farben der Pfeile, rot zeigt einen Verkaufstrend, blau einen Kauftrend an. Daher ist es recht einfach, die Signale des Indikators zu interpretieren. Der Indikator funktioniert auf verschiedenen Zeitrahmen; für die Arbeit mit niedrigeren Zeitrahmen wird empfohlen, die Indikatorperiode für häufigere Eingaben zu verringern. Für die Arbeit
Quarter Strike
Yvan Musatov
Indikatoren
Laden Sie einfach den Quarter Strike Indikator herunter und verwirklichen Sie Ihren Traum. Der Handel innerhalb der Volatilitätsspanne hat die Händler schon immer angezogen, denn meist sind es einfache Instrumente, die sich als die profitabelsten erweisen. Der Quarter Strike-Indikator ist eine Variante der Konstruktion eines Preiskanals, der Signale mit ausreichend hoher Genauigkeit für beliebige Instrumente und Zeiträume liefert. Verzerrungen oder andere zusätzliche Parameter werden nicht ange
Trinitys
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Trinity-Indikator zeigt Ihnen an, ob Sie den Indikator richtig konfiguriert haben, und Sie können das Intervall für die Historie der Balken festlegen, das Sie interessiert. Achten Sie auf die Zahlen im Diagramm neben den Pfeilen! Es handelt sich dabei um Gewinnpips aus einer Reihe von Eingaben des Indikators. Die Gewinnpips werden in dem angegebenen Intervall berechnet. Das Signal kann ohne Probleme von jedem Bot gelesen werden. Der Handel innerhalb der Volatilitätsspanne hat Trader schon i
Spv
Yvan Musatov
Indikatoren
Der SPV-Indikator spiegelt eindeutig die zyklische Natur des Marktes wider. Es gibt nur eine wichtige Einstellung! Wenn er gleich eins ist, wird ein schneller Zyklus angezeigt, aber wenn der Parameter z.B. 12 ist, dann sucht der Indikator nach einem Zyklus in den letzten 12 Balken. Sie können das Auf und Ab des Indikators abwechselnd sehen und haben so eine Abhängigkeit vom Markt, aus der Sie Rückschlüsse auf das Kursverhalten ziehen können. Die Indikatoren können auch miteinander kombiniert wer
SPV Cross
Yvan Musatov
Indikatoren
Der SPV Cross Indikator basiert auf dem SPV Indikator. Er funktioniert wie zwei Indikatoren zusammen auf demselben Chart. Mit verschiedenen Einstellungen können Sie auf den Schnittpunkt von Linien reagieren. Spiegelt deutlich die zyklische Natur des Marktes wider. Nur zwei wichtige Einstellungen! Der Indikator funktioniert nach dem Prinzip - einer ist schnell und der andere langsam. Sie können das Auf und Ab des Indikators abwechselnd sehen und haben so eine Beziehung zum Markt, aus der Sie Rück
SPV Corr
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Indikator SPV Corr zeigt die durchschnittliche prozentuale Korrelation zwischen dem Körper des Balkens und seinem Schatten an. Ein sehr effektives System zum Aufbau verschiedener Filter und Markteintrittsbestätigungen. Er fixiert die Zyklizität und kann im Handel auf verschiedene Weise eingesetzt werden. Sie können die Höhen und Tiefen des Indikators abwechselnd sehen und haben so eine Beziehung mit dem Markt, die verwendet werden kann, um Schlussfolgerungen zu ziehen, um das Preisverhalten
SPV Body
Yvan Musatov
Indikatoren
Der SPV Body-Indikator zeigt die Durchschnittsanalyse des Schnittpunkts benachbarter Balken an. Der Indikator kann leicht ungewöhnliche Marktbewegungen erkennen, die als Filter verwendet werden können. Zur Verdeutlichung können Sie die Graphen an den Anfang der Geschichte verschieben, wenn die Balken unvollständig waren, und der Indikator wird diese Anomalie leicht anzeigen. Ein sehr effektives System zum Aufbau verschiedener Filter und Bestätigungen des Markteintritts, um Anomalien vom Handel a
Mastodon
Yvan Musatov
Indikatoren
Mastodon - zeigt potenzielle Markteinstiegspunkte an. Nach der Wellentheorie zeigt Mastodon den Verlauf einer großen Welle an, während der Oszillator den Einstiegspunkt bestimmen kann, d.h. die Preisbewegung innerhalb der Welle, d.h. kleine "Unterwellen", auffangen kann. Wenn Sie den Wellencharakter der Kursbewegungen richtig verstehen und den Mastodon-Indikator in Verbindung mit einem Oszillator verwenden, können Sie Ihr eigenes Handelssystem erstellen, indem Sie beispielsweise in den Markt e
GladiatorGo
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Vorteil der Arbeit mit dem Gladiator-Signalindikator ist, dass der Händler keine eigene technische Analyse des Charts durchführen muss. Das Tool generiert fertige Signale in Form von Richtungspfeilen. Der Indikator gilt als effektiv, da er seine Signale nicht neu zeichnet. Dieses Tool ist ein Pfeil (Signal) und arbeitet ohne Neuzeichnung. Seine Signale beruhen auf einem robusten Algorithmus. Gladiator ändert seine Messwerte nicht. Tages- und Sitzungsspannen können nützlich sein, um Einstie
Signal Casablanca
Yvan Musatov
Indikatoren
Signal Casablanca - Pfeil technischer Indikator auf dem Forex-Markt ohne Neuzeichnung. In der Lage, Hinweise mit minimalen Fehlern zu geben. Er kombiniert mehrere Filter und zeigt Markteinstiegspunkte mit Pfeilen auf dem Chart an. Sie können die Genauigkeit und Klarheit der Signale dieses Zeigerindikators feststellen. Nachdem ein Händler ein Kaufsignal gesehen hat, eröffnet er einen Auftrag, ohne damit zu rechnen, dass sich der anfängliche Hinweis nach einer Weile in das Gegenteil verwandelt ode
Fargo
Yvan Musatov
Indikatoren
Fargo ändert seine Messwerte nicht, es ist ein technischer Indikator auf dem Forex-Markt ohne Neuzeichnung. Er kombiniert mehrere Filter, um Markteintrittspfeile auf dem Diagramm anzuzeigen. Sie können die Genauigkeit und Klarheit der Signale dieses Zeigerindikators feststellen. Wenn ein geeigneter Kaufzeitpunkt eintritt, erzeugt der Indikator ein Signal genau in dem Moment, in dem er erscheint, und nicht unter oder über der aktuellen Kerze. Der Pfeil befindet sich genau auf dem Preis, auf dem
Wonderful
Yvan Musatov
Experten
Trend-Experte. Es funktioniert durch den Eintritt in den Markt mit nur einem Kaufauftrag und einem anderen Verkaufsauftrag. Es bildet keine Serie von Rendering, und deshalb können Sie mit ihnen ab $ 100 arbeiten! Das ist ideal für Anfänger. Um einzugeben, verwendet es ein System von Indikatoren und ein System der dynamischen Korrektur der Stops in Abhängigkeit von der Volatilität, die in den Einstellungen deaktiviert werden kann, aber in diesem Fall werden Sie erheblich reduzieren die Effizienz
Catch
Yvan Musatov
Indikatoren
Catch ist ein Umkehrindikator und gehört zu einer besonderen Kategorie von Instrumenten. Er analysiert nicht nur die Kursbewegung, sondern zeigt auch die Punkte möglicher Umkehrungen an. Dies ermöglicht eine schnelle und optimale Eröffnung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen (je nach aktueller Situation). In diesem Fall müssen die historischen Daten des analysierten Vermögenswerts berücksichtigt werden. Die korrekte Ausführung solcher Aktionen hilft den Händlern weitgehend dabei, rechtzeitig die ri
Matios
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Matios-Indikator entlastet das Preisdiagramm visuell und spart Analysezeit: kein Signal - kein Geschäft, wenn ein gegenteiliges Signal erscheint, sollte das aktuelle Geschäft geschlossen werden. Es handelt sich um einen Pfeilindikator zur Bestimmung des Trends. Nach der Wellentheorie zeigt der Matios den Verlauf der Welle an, während der Oszillator den Einstiegspunkt bestimmen kann, d.h. die Kursbewegung innerhalb der Welle, d.h. kleine "Unterwellen", auffangen kann. Wenn Sie den Wellencha
Sting
Yvan Musatov
Indikatoren
Sting setzt den Indikator der technischen Analyse ein und ermöglicht es Ihnen, den Zustand des Marktes in der aktuellen Periode zu bestimmen und auf der Grundlage bestimmter Signale eine Entscheidung über ein Geschäft zu treffen. Sting ist das Ergebnis mathematischer Berechnungen auf der Grundlage von Daten über Preise und Handelsvolumen. Sting erzeugt Signale, um Operationen bei starken Trendbewegungen durchzuführen; es ist zweckmäßiger, es für den Handel zu verwenden, wenn der Trend schwäche
Labyrinth
Yvan Musatov
Experten
Labyrinth - Trend Expert Advisor. Es funktioniert durch den Eintritt in den Markt in vielen kaufen und verkaufen. Es bildet keine Reihe von Rendering, und deshalb können Sie mit ihnen arbeiten ab $ 1000! Das ist großartig für Anfänger. Der Bot implementiert ein Money-Management-System, das in einer kompetenten Berechnung des Risikos in Abhängigkeit von der Einlage besteht. Für die korrekte Berechnung des Volumens, müssen Sie die Basiseinlage für die Berechnung des Risikos angeben. Standardmäßig
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension