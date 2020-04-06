Sequoia m4

Der Sequoia Expert Advisor ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Basierend auf der Analyse von Kursen über einen bestimmten Zeitraum zeigt er die Stärke und Amplitude von Kursen mit Hilfe eines einzigartigen Indikationssystems an, das auf realen Daten basiert. MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/118897

Wenn sich die Stärke des Trends und seine Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots enthalten Signale über überkaufte und überverkaufte Märkte. Ein Kauf erfolgt, wenn das Signal unter ein bestimmtes Niveau fällt und dann über dieses ansteigt, wenn es durch das Hauptsignalsystem bestätigt wird. Ein Verkauf erfolgt, wenn das Signal über ein bestimmtes Niveau ansteigt und dann wieder darunter fällt, ebenfalls mit Bestätigung durch das Hauptsignalsystem. Sequoia verwaltet das Risiko zuverlässig und kann mit einem Kapital von nur $1.000 betrieben werden, aber für beste Ergebnisse wird empfohlen, es mit einem Kapital von $3.000 oder mehr einzusetzen. Die Funktionalität umfasst Trailing Start, Trailing Stop, Stop Loss und Take Profit, sowohl real als auch virtuell.





Um zu verstehen, wie dieser Bot funktioniert, ist es wichtig, seine Parameter genau zu studieren. Eine detaillierte Beschreibung der Parameter spielt eine Schlüsselrolle für das Verständnis der Arbeit des Experten. Auf diese Weise kann der Benutzer genau verstehen, welches Instrument er wählt, und feststellen, ob ein bestimmter Bot zu seinem Handelsstil und seinem Broker passt. Die Grund- und Schlüsseleinstellungen ermöglichen es Ihnen, optimale Bedingungen für die effektive Arbeit des Experten zu schaffen. Die Geldmanagement-Optionen bieten zwei Möglichkeiten: die Verwendung eines festen Lots oder die Berechnung des Lots in Abhängigkeit von der Einlage, die eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Einstiegsalgorithmus spielt.





Sequoia ist ein professionelles Analysetool, das einen speziellen Algorithmus zur Marktanalyse verwendet. Es arbeitet mit verschiedenen Währungspaaren auf einem Stundenchart (H1) mit einer Hebelwirkung von 1:100.





Liste der unterstützten Währungspaare:

EURUSD

AUDCAD

AUDCHF

AUDJPY

AUDNZD

AUDSGD

CADJPY

GBPSEK

GBPSGD

GBPUSD

NOKSEK

NZDCAD

NZDCHF

NZDJPY

NZDUSD

SGDJPY

USDCAD

USDCHF

USDCNH

USDCZK

USDDKK

USDHKD

USDHUF

USDJPY

USDMXN

USDNOK

USDPLN

USDSEK

USDSGD

USDTHB

USDZAR

USDRON





Optionen:

MagicNumber:

Dieser Parameter wird verwendet, um Aufträge zu identifizieren, die zu einem bestimmten Experten oder einer Handelsstrategie gehören. Die eindeutige MagicNumber ermöglicht es Ihnen, Aufträge dieses Experten von Aufträgen anderer Strategien zu unterscheiden.





FixLot:

Der FixLot-Parameter legt eine feste Losgröße für jeden Handel fest. Wenn beispielsweise der FixLot-Wert = 0,1 ist, wird jeder Handel mit einem Lot von 0,1 eröffnet.





Geld-Management Ein:

Wenn Sie diesen Parameter aktivieren (true), wird das Money-Management aktiviert, das es Ihnen ermöglicht, die Lotgröße für den Handel automatisch anhand des aktuellen Saldos oder anderer Parameter für ein effektives Risikomanagement zu berechnen.





Geld-Management:

Dieser Parameter bestimmt die Höhe des Risikos in Abhängigkeit von der Höhe der Einlage. Zum Beispiel bedeutet der Wert Money-Management = 2, dass das Risiko für jede Transaktion 2% des aktuellen Saldos beträgt.





AnzahlSeria:

Der Parameter CountSeria bestimmt die Anzahl der Geschäfte in einer Serie oder Sequenz von Geschäften. Wenn beispielsweise CountSeria = 3 ist, wird nach der Eröffnung von drei Geschäften in Folge eine bestimmte Aktion durchgeführt, z. B. das Schließen aller offenen Positionen.





Gewinnmitnahme:

Einstellung des Preisniveaus, bei dem eine profitable Position automatisch geschlossen wird. Wenn beispielsweise TakeProfit = 100 Punkte ist, wird die Position mit Gewinn geschlossen, wenn der Kurs ein Niveau erreicht, das 100 Punkte höher ist als der Eröffnungskurs.





StopLoss:

Einstellung des Kursniveaus, bei dem eine Verlustposition automatisch geschlossen wird. Wenn z.B. StopLoss = 50 Punkte ist, wird die Position mit einem Verlust geschlossen, wenn der Kurs ein Niveau erreicht, das 50 Punkte unter dem Eröffnungskurs liegt.





vTakeProfit:

Virtueller Gewinnmitnahme. Ermöglicht die Festlegung eines Kursniveaus, um eine gewinnbringende Position virtuell zu schließen, ohne einen Auftrag auf dem Markt auszuführen. Dies hilft, Gewinne zu sichern und plötzliche Marktveränderungen zu vermeiden.





vStopLoss:

Virtueller Stop Loss. Ähnlich wie der virtuelle Take Profit, jedoch zur Festlegung des Preisniveaus für die virtuelle Schließung einer Verlustposition.





trStart, trStop:

Parameter für Trailing-Stops. Ermöglicht die automatische Verschiebung des Stop-Loss-Niveaus bei Kursbewegungen in eine profitable Richtung.





Ausfüllen:

Definiert die Art der Auftragsausführung. Zum Beispiel "Immediate or Cancel" (IOC), "Fill or Kill" (FOK), "Return" (RT).





ModifikationPips:

Legt die Anzahl der Pips fest, um das Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveau der Order zu ändern.





KorrekturLang:

Legt das Korrekturniveau für Long-Serien fest.





KommentarOrder:

Ein Textkommentar, der an den Auftrag angehängt wird, wenn er erteilt wird.





EcnMode:

Gibt den Betriebsmodus des Brokers im ECN-Netzwerk an.





KombiniertAlleStopsEin:

Zusammenfassung aller Stop-Loss-Ebenen einer Order zu einer Ebene.





AsynchronousMode:

Modus der asynchronen Auftragsabwicklung.





ActivateBuy, ActivateSell:

Aktivierung einer Kauf- oder Verkaufsorder unter bestimmten Bedingungen.





LengthJAW, LengthTEETH, LengthLIPS, LengthDEVIATION, CountWARP:

Parameter, mit denen Regeln für den Betrieb des Bots festgelegt werden.