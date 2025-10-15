Trend Strength Index Indicator for MT5

Einführung

Der Trend Strength Index (TSI) Indikator für MetaTrader 5 (MT5) hilft Händlern, das Momentum, die Stärke und die Richtung von Markttrends mit hoher Präzision zu identifizieren. Er wurde für Scalping, Day-Trading und Swing-Trading entwickelt und liefert Kauf- und Verkaufssignale in Echtzeit auf der Grundlage von Korrelationsanalysen. Dieses professionelle Tool eignet sich perfekt zur Erkennung von Trendumkehrungen und zur Bestätigung von Einstiegen mit visuellen Warnungen und einem integrierten Backtesting-Panel. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Kryptowährungen, Indizes oder Rohstoffen handeln, TSI verbessert Ihre Handelsentscheidungen durch klare und umsetzbare Erkenntnisse.

Spezifikationen


Plattform

Metatrader5 (MT5)

Typ

benutzerdefinierter technischer Handelsindikator

Niveau

Anfänger - Fortgeschrittene Trader

Zeitrahmen

1-minütig, 5-minütig, 15-minütig, 1-stündig, 4-stündig, täglich

Handelsarten

Scalping - Daytrading - Swingtrading - Positionshandel

Märkte

Forex - Krypto - Index - CFD - Metall - Rohstoff


Einstellung des Indikators


  • Länge - Legt die Anzahl der für die Korrelationsberechnung verwendeten Balken fest. Die Voreinstellung ist 14.

  • Trigger Level +/- Zwischen -1 und 1 - Legt die Empfindlichkeitsschwelle für Kauf- und Verkaufssignale fest.

  • Backtest-Indikator - Aktiviert oder deaktiviert das integrierte Tester-Panel zur Überprüfung der historischen Performance.

  • Teststartzeit - Legt das Startdatum für Backtesting-Berechnungen fest.

  • TP in Punkten - Take-Profit-Abstand in Punkten für die Berechnungen des Strategietesters.

  • SL als Punkte - Stop-Loss-Abstand in Punkten für die Berechnungen des Strategietesters.

  • Warnungen verwenden - Aktiviert Pop-up-Warnungen, wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal ausgelöst wird.

  • Push-Benachrichtigungen verwenden - Sendet Push-Benachrichtigungen an Ihre mobile MetaTrader-App, wenn Signale auftreten.

Funktionalität der Indikatoren

  • Der Trendstärke-Index-Indikator misst die Korrelation zwischen der Kursbewegung und dem Balkenindex, um die wahre Stärke eines Trends zu erkennen.

  • Er erzeugt Kaufsignale, wenn die Stärke das negative Trigger-Level nach oben durchbricht, und Verkaufssignale, wenn das positive Level nach unten durchbrochen wird.

  • Ein Testfeld auf dem Chart zeigt dynamisch die Anzahl der Trades, die Gewinnquoten und die Ergebnisse für Kauf- und Verkaufssignale an.

  • Dieser Indikator kann auch Echtzeitwarnungen und mobile Benachrichtigungen auslösen, was ihn zu einem leistungsstarken und umfassenden Trendbestätigungstool für alle Händler macht.


Vorteile

Wenn Sie sich für unseren Indikator (oder alle Indikatoren) entscheiden, bieten wir Ihnen die folgenden Vorteile

  • Ein Tester-Dashboard für den Indikator

  • Puffer (damit Sie sie in Ihren eigenen oder benutzerdefinierten Expert Advisors EAs verwenden können)

  • Senden eines Alarms (auf dem Chart) oder einer Benachrichtigung (auf dem Telefon), um keine Gelegenheit zu verlieren.



