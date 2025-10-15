Trend Strength Index Indicator for MT5
- Indicadores
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador Trend Strength Index para MT5
Indicador TSI para MT5
|
Introducción
El indicador Trend Strength Index (TSI) para MetaTrader 5 (MT5) ayuda a los operadores a identificar el impulso, la fuerza y la dirección de las tendencias del mercado con gran precisión. Diseñado para scalping, day trading y swing trading, proporciona señales de compra y venta en tiempo real basadas en análisis de correlación. Esta herramienta profesional es perfecta para detectar cambios de tendencia y confirmar entradas con alertas visuales y un panel de back-testing integrado. Tanto si opera con divisas, criptomonedas, índices o materias primas, TSI mejora sus decisiones de trading con perspectivas claras y procesables.
Especificaciones
plataforma
metatrader5 (MT5)
tipo
indicador técnico personalizado
nivel
trader principiante - trader intermedio
plazos
1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diario
estilos de negociación
scalping - day trading - swing trading - position trading
mercados
divisas - criptomonedas - índices - CFD - metales - materias primas
Configuración del indicador
Longitud - Define el número de barras utilizadas para el cálculo de la correlación. Por defecto es 14.
Nivel de disparo +/- Entre -1 y 1 - Establece el umbral de sensibilidad para las señales de compra y venta.
Back Test Indicator - Activa o desactiva el panel probador incorporado para la comprobación del rendimiento histórico.
Hora de inicio de la prueba - Especifica la fecha de inicio de los cálculos de la prueba retrospectiva.
TP como Puntos - Distancia Take-profit en puntos para los cálculos del comprobador de estrategias.
SL como Puntos - Distancia de Stop-loss en puntos para los cálculos del probador de estrategias.
Usar Alertas - Habilita alertas emergentes cuando se activa una señal de compra o venta.
Usar Notificaciones Push - Envía alertas push a su aplicación móvil MetaTrader cuando se producen señales.
Indicadores Funcionalidad
El indicador Trend Strength Index mide la correlación entre el movimiento del precio y el índice de barras para detectar la verdadera fuerza de una tendencia.
Genera señales de compra cuando la fuerza cruza al alza a través del nivel de activación negativo y señales de venta cuando cruza a la baja a través del nivel positivo.
Un panel de pruebas en el gráfico muestra dinámicamente los recuentos de operaciones, los ratios de ganancias y los resultados de las señales de compra y de venta.
Este indicador también puede activar alertas en tiempo real y notificaciones móviles, lo que lo convierte en una potente y completa herramienta de confirmación de tendencias para todos los operadores.
Ventajas
Le proporcionamos los siguientes beneficios si elige nuestro indicador (o todos los indicadores)
Un panel de prueba para el indicador
Buffers (le permiten utilizarlos en sus propios EAs o EAs personalizados)
Envío de una Alerta (en el gráfico) o Notificaciones (al teléfono) para no perder ninguna oportunidad.