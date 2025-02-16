TrueTrendStar TTS25

Der TrueTrendStar (TTS) ist ein fortschrittlicher Detektor für Trendumkehr und -fortsetzung, ein empfindlicher und vorausschauender Indikator für Preistrends für professionelle Händler.

( ACHTUNG KÄUFER: BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH, UM ZU ERFAHREN, WIE SIE DEN INDIKATOR AM BESTEN FÜR MAXIMALE GEWINNE NUTZEN KÖNNEN. )

Dieser Indikator erkennt fortgeschrittene Signale von hochwahrscheinlichen Änderungen in der Preistrendrichtung, lange bevor andere Indikatoren sie erkennen. Ich habe seit 2019 an diesem Indikator gearbeitet.

Dies ist möglich aufgrund der fraktalen Natur von Forex und anderen Finanzmärkten, die dieser Indikator konsequent erfasstDieser Indikator kann Signale für alle Arten von Märkten viz Währung, Krypto, Metalle, Energie, Stock etc. generieren.

Er verwendet einen präzisen, nicht nachmalenden benutzerdefinierten Indikator, der die ausgewählten Währungspaare 24 Stunden in allen Zeitrahmen scannt und den Trendstatus des Währungsmarktes in einem eleganten Dashboard erfasst.

Wie zeigt der TTS-Indikator Änderungen im Trend an?

TTS zeigt an, wann:

  • Der Aufwärtstrend beginnt
  • Der Aufwärtstrend wird schwächer
  • Abwärtstrend beginnt
  • Der Abwärtstrend wird schwächer.

Der Indikator ist ein Signal, das nicht nachgemalt wird und eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweist. Er kann von allen Händlern, einschließlich Propriety-Firmen, effektiv genutzt werden.

Eine wichtige Sache, die der Händler bemerken wird, ist die fast unmittelbare Bewegung des Preises in Richtung des TTS-Signals, weil es eine hohe Wahrscheinlichkeit hat.

Wichtige Merkmale des TTS-Indikators

  • Hochwahrscheinliche Handelssignale
  • Sagt die Trendrichtung voraus
  • Zeigt Preisumkehrpunkte und Umkehrungen an
  • Anzeige von Preistrendfortsetzungspunkten
  • Erfassen kurzfristiger und langfristiger Kursbewegungen
  • Zeigt Trendstärke und -beschleunigung an
  • Zeigt die Frische von Signalen an
  • Erzeugt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an Signalpunkten
  • Umfassendes Marktanalyse-Tool
  • Signale über mehrere Zeitrahmen hinweg (max. 6 auf einmal)
  • Analysiert alle Forex-Paare (10 auf einmal)
  • Warnung für alle Signale
Warum ist der TTS Indikator etwas für Sie?

    TTS ist ein Indikator, den ich persönlich für den manuellen und halbautomatischen Handel mit guten und konsistenten Ergebnissen seit 2021 verwende, bevor er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

      Ich möchte Sie herzlich einladen, die hohen Einstiegssignale des TTS-Indikators auszuprobieren, indem Sie den Indikator für 1 Monat mieten und der bewährten Strategie folgen, die ich Ihnen kostenlos zur Verfügung stelle, um Ihnen bei Ihrem Handel zu helfen. Demo-Version ist verfügbar, aber hat inhärente Einschränkungen standardmäßig, aber Sie können mit dem Indikator durch Testen der Demo in Strategie-Tester vertraut zu machen und sehen, wie Signale in verschiedenen Zeitrahmen zu aktualisieren.fast alle Signale sind High Odds vor allem in höheren Zeitrahmen und TTS-Indikator Win Rate ist konsistent und sehr hoch.

      Bevor Sie den Indikator Dashboard in einen Chart laden, erstellen Sie eine leere Vorlage ohne Indikatoren, obwohl dies nicht zwingend erforderlich ist, dann wird der TTS-Indikator ohne Probleme in den Chart geladen.

      Anpassungen und Einstellungen

      TTS ermöglicht es Händlern, die wichtigsten Einstellungen an ihren Handelsstil anzupassen:

      • Benutzerdefinierte Signalfarben: Ändern Sie die Farben der Signale Buy1, Buy2, Sell1, Sell2, Bull1, Bull2, Sell1 und Sell2 für eine bessere Sichtbarkeit und passen Sie die Farbe der Kopfzeile und Spalte an.
      • Wählbare Forex-Paare: Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Währungspaare (max. 10), die Ihrer Strategie entsprechen, wie z.B. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY, EURJPY, EURAUD, EURNZD, wobei jedes Währungspaar durch ein Komma getrennt ist.
      • Auswahl der Zeitrahmen: Legen Sie fest, welche Zeitrahmen (max. 6) auf dem Dashboard angezeigt werden, um die Überwachung zu erleichtern. Standardmäßig sind dies D1, H4, H1, M30, M15, M5, wobei die Überschriften der einzelnen Zeitrahmen durch ein Komma getrennt sind.
      • Benachrichtigungssystem: Richten Sie Benachrichtigungen per Pop-up, E-Mail und Push ein, wenn neue Signale erscheinen, um keine Handelsmöglichkeiten zu verpassen. das Zeitintervall für Alarme kann ebenfalls angepasst werden (standardmäßig 3 Mal pro Zeitrahmen).

      Wie TrueTrendStar Signal funktioniert?

      TTS wertet kontinuierlich das Kursverhalten und die Marktdynamik aus, um festzustellen, wann sich Trends bilden oder umkehren. Es klassifiziert Signale in acht Haupttypen:

      • Kauf1-Signal: Das erste Anzeichen für einen sich abzeichnenden Aufwärtstrend mit hohen Gewinnchancen. Es tritt auf, wenn die Marktbedingungen eine Verschiebung hin zu einem Aufwärtsmomentum anzeigen.
      • Buy2-Signal: Ein Aufwärtssignal mit hoher Wahrscheinlichkeit nach einer Akkumulationsausdehnung, einer tiefen Korrektur oder einer ersten Korrektur nach einem doppelten Boden/Top, das die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Preisanstiegs verstärkt. Dieses Signal hat eine starke Recoil-Energie.
      • Sell1 Signal: Das erste Anzeichen für einen Abwärtstrend mit hoher Wahrscheinlichkeit, das auftritt, wenn sich bärische Bedingungen entwickeln.
      • Sell2-Signal: Ein hochwahrscheinliches Abwärtstrendsignal nach einer Distributionserweiterung, einer tiefen Korrektur oder einer ersten Korrektur nach einem doppelten Boden/Top, das die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Preisrückgangs verstärkt. Dieses Signal hat eine starke Recoil-Energie.
      • Bull1-Signal: Bullisches Korrektur-/Reversal-Signal, das durch Bestätigungen gesichert ist. Signalisiert oft auch den Beginn eines Double Tops.
      • Bull2 Signal: Bullisches Signal (je weniger Balken, desto besser)
      • Bär1-Signal: Bärenhaftes Korrektur-/Reversalsignal, das durch Bestätigungen gesichert wird. Signalisiert oft auch den Beginn eines Double Bottom.
      • Bear2 Signal: Bärisches Signal (je weniger Balken, desto besser)
      • Buy1, Sell1: Normale Kauf- bzw. Verkaufssignale.
      • Buy2, Sell2: Etwas abnormale (spezielle) Kauf- bzw. Verkaufssignale

      • Buy1 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines

      Umgekehrte Kopf-Schulter-Formationen (Inv H&S) oder
      Doppelter Boden(DB) oder
      Aufschwung(US)

      das sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit.

      • Sell1 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines

      Kopf-Schulter-Formation (H&S) oder
      Doppeltes Top(DT) oder
      Abwärtsschwung(DS )

      das sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit.

      • Buy2 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines

      Korrektur nach Deep Accumulation Extension oder
      Abnormaler Doppelboden (DB) oder
      Aufschwung (US) zur Wiederaufnahme des Aufwärtstrends

      Dies sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit .

      • Sell2 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines

      Korrektur nach Deep Accumulation Distribution oder
      Abnormales Double Top(DT) oder
      Down Swing(DS) zur Wiederaufnahme des Abwärtstrends

      Dies sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit .

      • Wenn widersprüchliche Signale in verschiedenen Zeitrahmen auftreten, überwiegt im Allgemeinen das Signal des höheren Zeitrahmens.
      • Die Gleichmäßigkeit der Signale in benachbarten Zeitrahmen ist signifikant.

      • Zeigt die Änderungen im Preis ist manchmal von niedrigen Zeitrahmen zu hohen Zeitrahmen oder umgekehrt

      • Das Dashboard-Signal im Forex-Paar ist auch für seine korrelierten Paare signifikant und kann auf Übereinstimmung untersucht werden.

      • Das Dashboard-Signal kann als eigenständiges Signal verwendet werden, es kann jedoch durch kompatible Indikatoren wie Bollinger Band, Wave Count-Indikatoren, Double Bottom oder Top-Indikator, Oszillatoren wie RSI & Stochastic und 200 Perioden Simple Moving Average ergänzt werden.

      • Der TTS-Indikator kann in beliebigen Zeitintervallen auf dem Chart verwendet werden, von der Minute (M1) bis zum Monat (MN).

      • Wenn Sie diesen Signalen bis zu seiner Trend-End-Zone folgen, können Sie konsistente Pips gewinnen.

      • Signale in kompatiblen Zeitrahmen können eine stärkere Bestätigung von Trendrichtungen, deren Änderungen oder Fortsetzungen sein. z.B. M5-M30, M30-H4 sind kompatible Zeitrahmen

      • Wenn Sie auf das Signal-Label klicken, öffnet sich der Forex-Paar-Chart des jeweiligen Zeitrahmens, in dem Sie das Signal sofort handeln können.

      • Mit den Signalen des TTS Dashboard-Indikators werden präzise Einstiegspunkte angezeigt, mit einem durchschnittlichen Risiko-Ertrags-Verhältnis von über 1:2.

      • Das Auftreten des Trendwechselsignals nach einem ausreichenden Trend der Preise ist am wahrscheinlichsten für die größten Gewinne.

      Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen erklären die Arbeit mit dem Indikator anhand konkreter Beispiele, auch wenn Sie es zum ersten Mal tun.

      Jedes dieser Signale wird sorgfältig mit Hilfe fortschrittlicher Algorithmen berechnet, die die Preisbewegung, die Volatilität und das Momentum berücksichtigen.

      Multi-Timeframe-Markt-Scanning

      Eines der herausragenden Merkmale von TTS ist seine Fähigkeit, mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Anstatt sich auf einen einzigen Zeitrahmen zu konzentrieren, können Händler Trendsignale über verschiedene Zeithorizonte hinweg betrachten und so eine breitere Perspektive der Marktbedingungen gewinnen.

      Dieser Multi-Zeitrahmen-Ansatz ermöglicht es Händlern:
      ✅ die langfristige Trendrichtung zu erkennen und gleichzeitig Trades auf kürzeren Zeitrahmen auszuführen.
      ✅ Falsche Signale zu vermeiden, indem sie sicherstellen, dass Trends über mehrere Zeitrahmen hinweg übereinstimmen.
      ✅ Hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen, bei denen kurzfristige und langfristige Trends übereinstimmen.

      TTS zeigt diese Informationen auf einem intuitiven Dashboard an, so dass Sie Trendsignale für verschiedene Zeitrahmen auf einen Blick überprüfen können.

      Wie Sie TTS effektiv nutzen

      Handelsausführungsstrategie

      • Kompatible Zeitrahmensignale Trend(CTST) -Strategie - Beispiel: EURUSD zeigt Sell2-Signal im H4-Zeitrahmen, warten Sie auf Sell1 oder Sell2 im M30-Zeitrahmen, um den Verkaufshandel zu eröffnen. Schließen Sie den Handel, wenn Buy1 oder Buy2 im M30-Zeitrahmen auftaucht.
      • Haupttrendrichtung Scalping (MTDS) Strategie - Beispiel: GBPUSD zeigt Buy1 oder Buy2 Signale im H4 Zeitrahmen, warten Sie auf Buy1 oder Buy2 im 5min Zeitrahmen, um Buy Trades zu eröffnen. Schließen Sie die Trades, wenn Sell1 oder Sell2 im 5min Zeitrahmen erscheint.
      • Positional Trend(PT) -Strategie - Beispiel: USDCAD zeigt ein Buy2-Signal im H4-Zeitrahmen, dann gehen Sie sofort in den Buy-Handel ein und warten Sie auf Sell1- oder Sell2-Signale im H4-Zeitrahmen, um den Handel zu schließen.Für einen frühzeitigen Ausstieg können Sie offene Handelsgeschäfte beenden, wenn Sell1- oder Sell2-Signale im nächst niedrigeren Zeitrahmen, d.h. H1, auftreten.
      • Umkehrung von Tief zu Hoch (LTHS) Strategie - Beispiel: Der USDCHF zeigt ein Buy2-Signal im H4-Zeitrahmen und ein Sell2-Signal im 5-Minuten-Zeitrahmen, dann gehen Sie sofort in den Verkaufshandel ein und warten Sie auf Sell1 oder Sell2 im nächsthöheren Zeitrahmen, d.h. im 15-Minuten-Zeitrahmen, und wenn dies der Fall ist, gibt es ein Follow-Through und die Geschäfte können länger als erfolgreiche Umkehrgeschäfte gehalten werden.
      • Trendbestätigungsstrategie (CT) - Beispiel: EURUSD zeigt ein Bear2(1)-Signal im H4-Zeitrahmen, dann gehen Sie sofort in den Kaufhandel über, warten auf Buy1- oder Buy2-Signale im nächstniedrigeren Zeitrahmen, d.h. H1 oder M30, und schließen dann den Handel.
      • Kaufen und Halten (BH) Strategie - Beispiel: USDJPY zeigt ein Buy2-Signal im H4-Zeitrahmen, dann warten Sie auf Buy1- oder Buy2-Signale in den Zeitrahmen H1/M30/M15 und fügen Sie weitere Buy-Positionen hinzu, wenn Signale in kompatiblen niedrigeren Zeitrahmen auftreten.Trades können beendet werden, wenn Sell1- oder Sell2-Signale im H4-Zeitrahmen auftreten.
      • Einstieg bei TTS-Signal und Ausstieg bei anderen Indikatoren (ETEOI) Strategie - Beispiel: USDJPY zeigt Buy1 im M30-Zeitrahmen, dann gehen Sie in den Kaufhandel ein und steigen bei einem Rsi oder Stochastic Overbought-Signal im gleichen Zeitrahmen aus.

      Die oben genannten Handelsstrategien wurden getestet und haben sich als zuverlässig und konsistent erwiesen, aber die TTS-Signale können auch zusammen mit kompatiblen Indikatoren wie Bollinger Bändern, Wave Count, Double Bottom und Top Indikator, Oszillatoren wie RSI/Stochastic und 200 Perioden einfacher gleitender Durchschnitt verwendet werden, aber wie oben erklärt, reichen die TTS-Signale allein aus, um die Märkte mit hohen Gewinnchancen zu handeln.

      Anpassungen und Einstellungen

      TrueTrendStar ermöglicht es Händlern, die wichtigsten Einstellungen an ihren Handelsstil anzupassen:

      • Benutzerdefinierte Signalfarben: Ändern Sie die Farben von Buy1-, Buy2-, Sell1- und Sell2-Signalen für eine bessere Sichtbarkeit.
      • Auswählbare Devisenpaare: Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Währungspaare, die zu Ihrer Strategie passen (max. 10).
      • Zeitrahmen-Auswahl: Passen Sie an, welche Zeitrahmen auf dem Dashboard angezeigt werden, um die Überwachung zu erleichtern (max. 6).
      • Benachrichtigungssystem: Richten Sie Benachrichtigungen ein, wenn neue Signale erscheinen, um keine Handelsmöglichkeiten zu verpassen.

      Warum TrueTrendStar wählen?

      Nicht wiederholende Signale: Sobald ein Signal generiert wird, bleibt es fixiert und gewährleistet Transparenz und Genauigkeit.
      Multi-Time-Frame-Analyse: Erkennen Sie Trendverschiebungen über mehrere Zeitrahmen, um bessere Entscheidungen treffen zu können.
      Frühzeitige Trenderkennung: Seien Sie dem Markt voraus, indem Sie Umkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit vor den traditionellen Indikatoren erkennen.
      Benutzerfreundliches Dashboard: Beurteilen Sie schnell die Marktbedingungen, ohne komplexe Analysen durchführen zu müssen.
      Vielseitige Handelsanwendung: Geeignet für Scalping, Day Trading, Positional Trading, Swing Trading und Buy & Hold Trading.


      Was bedeutet das für Sie?

      TrueTrendStar ist ein leistungsfähiger und zuverlässiger Indikator für den Devisenhandel, der Händlern hilft, Trendwechsel frühzeitig zu erkennen und mit Zuversicht zu handeln. Seine Kombination aus nicht nachzeichnenden Trendsignalen, Multi-Time-Frame-Analysen und einem intuitiven Dashboard macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Anfänger und erfahrene Händler, um professionell und profitabel mit Währungen zu handeln.

      Durch die Integration von TTS in Ihre Handelsstrategie können Sie das Markt-Timing verbessern, das Rätselraten minimieren und Ihre allgemeine Handelsleistung steigern.

      (Im Falle von Zweifeln über den Indikator oder die Strategie kann der Käufer den Autor über das Nachrichtensystem der MQL5.com-Website kontaktieren).


      Herzliche Grüße für Ihren profitablen Handelserfolg!

      Hinweis:: Der TTS-Indikator wird nach jedem Zeitintervall von 10 Sekunden aktualisiert.



