Diskussion zum Artikel "MetaTrader 5 auf Linux"
Ich habe versucht, mt4 von meinem Broker in Wine auf Linux Mint 22 zu installieren und es funktionierte, aber als ich versuchte, MT5 zu installieren, den ich von der metaquotes-Website heruntergeladen hatte, passierte etwas Seltsames.
MT5 wurde installiert und ich öffnete es.
Ich wähle Metaquotes als Unternehmen aus und klicke auf Weiter.
Auf dem nächsten Bildschirm wähle ich Demokonto eröffnen und klicke auf Weiter.
In der Vergangenheit wurde das Programm einfach geöffnet und alles war gut.
Diesmal werde ich nach Name, E-Mail, Geburtstag und Telefonnummer als erforderliche Informationen gefragt. Warum dies für ein Demokonto erforderlich ist, weiß ich nicht, aber OK.
Ich gebe die Informationen ein und stimme den Nutzungsbedingungen zu, aber die Schaltfläche "Weiter" bleibt ausgegraut und ich kann nicht fortfahren.
Ist das eine Störung oder habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.
Es ist (fast) unmöglich, einen Python-Roboter-Trader auf Linux mit MetaTrader5 zu machen, einfach weil es nicht installiert werden kann! mt5linux funktioniert auch nicht.
Nach dem Upgrade von wine von 10.3 auf 10.4 - sowohl das Terminal als auch der Installer laufen nicht mehr, sie denken, dass ein Debugger auf dem System läuft. Sie übertreiben es mit der "Schutz"-Sache.
Hallo zusammen, ich möchte die MT5-Plattform auf dem Betriebssystem Ubuntu installieren.
Könnten Sie bestätigen, dass in diesem Fall MT5 regelmäßige Updates wie für Windows-Betriebssystem erhalten wird?
Ich danke Ihnen!
Welcher Broker? Je nach Broker müssen Sie ein neues Passwort generieren, wenn Sie ihn schon lange nicht mehr benutzt haben.
Nach dem Upgrade von wine von 10.3 auf 10.4 - sowohl das Terminal als auch der Installer laufen nicht mehr, sie denken, dass ein Debugger auf dem System läuft. Sie übertreiben es mit der "Schutz"-Sache.
Derselbe Fehler, wenn man die Weinversionen ändert, hilft das nicht.
Ich habe einen Weg gefunden, aber er ist nicht bequem für mich.
Hallo, ich möchte Sie nur wissen lassen, dass MT5 mit wine aus dem offiziellen Repository installiert funktioniert. Wenn Sie ein anderes Paket verwenden oder wine selbst mit anderen Flags als denen des offiziellen Pakets kompilieren, wird MT5 nicht starten.Ich habe 10.5 von hier installiert:
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 Packages
Andere Versionen, die ich mit diesen offiziellen Binärpaketen getestet habe und die funktionieren, sind 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
Die MT4-Version, auch mit den offiziellen Binärdateien (nach 10.2), funktioniert nicht, auch das neueste Installationsprogramm läuft nicht. Wenn jemand will, um es herauszufinden, scheint dies der Schuldige zu sein
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af