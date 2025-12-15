Diskussion zum Artikel "MetaTrader 5 auf Linux" - Seite 33

Tobias Johannes Zimmer #319:
Only the last it rectangle visible.

if(!(m_rect[i].Create(0,"Profit"+string(i),0,0,0,0,0)

Tobias Johannes Zimmer #318:

Weil sich der Farbwähler nicht öffnet.


Versuche "F4" https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466

 

Ich habe Debian13 mit xfce in meiner Testvirtualisierung:

uname -a
Linux D13-Wine-test 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64 GNU/Linux

Installiert (nur mit Depends, keine Suggests oder Recommends)

wine:amd64 10.0~repack-6
wine64:amd64 10.0~repack-6

aus Debian's eigenem Repository, nicht winehq.org.

Entpackte wine-gecko-2.47.4 und wine-mono-9.4.0 nach /opt/wine

Das war genug, um

2025.12.11 15:38:37.260 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 5470 started for MetaQuotes Ltd.
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        Windows 11 build 22000 on Wine 10.0 Linux 6.12.57+deb13-amd64, 1 x Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge), AVX, 1 / 1 Gb memory, 3 / 9 Gb disk, GMT+3
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        D:\MT5

um normal zu starten.

Aber der Fractals-Indikator wurde nicht angezeigt.

Ausgeliefert

fonts-wine:amd64 10.0~repack-6

Kopierte die Dateien consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf aus .wine/drive_c/windows/Fonts von einer anderen VM (mit wine von winehq.org) und wies sie .wine/drive_c/windows/Fonts zu.

und schrieb

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Consolas (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\consola.ttf"
"Marlett (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\marlett.ttf"
"Symbol (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\symbol.ttf"
"Webdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\webdings.ttf"
"Wingdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\wingding.ttf"
"Wingdings 2 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng2.ttf"
"Wingdings 3 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng3.ttf"

Jetzt wird Fractals angezeigt.


 
Federico Quintieri #:

Tatsächlich habe ich es mit diesen Schritten zum Laufen gebracht (ich benutze CachyOS) und ich bin neu in Linux

1. Installieren Sie Bottles und erstellen Sie eine Flasche (Anwendung)

2. Herunterladen des mt5-Setups für Windows von der ursprünglichen mql5-Website (andere Versionen gaben Proxy-Fehler während der Installation).

3. Im Bootle ist der "Runner" "ge-proton10-25", den ich von der Startseite des Bootles heruntergeladen habe (Preferences => Runner).

4. In den metatrader5 Flascheneinstellungen habe ich auf Windows 11 umgestellt

5. Die Bootle-Abhängigkeiten, die ich heruntergeladen habe, sind: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6. Führen Sie mt5.exe in der gerade erstellten metatrader5 Flasche aus.

7. Dann in der Flasche Einstellungen können Sie ein Terminal öffnen, geben Sie "winecfg", in dem neuen Fenster gehen Sie zu Grafiken und passen Sie die "dpi" nach, wie viel Sie wollen, dass Ihre mt5 zu zoomen, ist meine bei 96 (ich hatte das gleiche Problem Zoom, wenn ich versuchte, es mit lucris installieren, jetzt funktioniert es gut).

Das hat bei mir funktioniert, ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und kodiert, und es scheint gut zu funktionieren.

Wenn Sie hyprland die Lösung ist, eine virtuelle Maschine mit windows11 installiert zu verwenden, habe ich verschiedene Dinge versucht, aber metatrader5 auf hyprland einfach nicht funktioniert.

Für die virtuelle Maschine habe ich verwendet, KVM, Qemu und virt-manager

 

Fehlerphänomen: Der Text auf den Koordinatenachsen (horizontale und vertikale Achsen) fehlt.

Fehlerursache: Neustart nach Upgrade von mt5.

Versucht und wahr:

1) Upgrade von debian v12 auf v13. Upgrade fehlgeschlagen, debian v13 neu installieren.

2) Habe mt5linux.sh von mql5.com heruntergeladen und installiert, der Fehler ist immer noch derselbe. Aber an diesem Punkt ist es ein wenig anders.

Direkt nach der Installation können eur/usd, xau/usd, usd/rmb den Text auf den Achsen anzeigen.

Nach dem Importieren der benutzerdefinierten Währung "CSI 300" .json-Datei, dem Laden der Schnittstellenvorlage, dem Kopieren der historischen Datendatei und der Eingabe von mt5 erscheint der Fehler.

3) Verschieben des ~/.mt5-Verzeichnisses, Reinitialisierung von winecfg, erneutes Ausführen von mt5linux.sh. Der Fehler tritt erneut auf.


Fehlender Text auf den Achsen


Aktuelle Arbeitsumgebung:

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

Kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)

wine64 v10.0~repack-6

Dateien:
j5300_config_json.txt  6 kb
 

Problem gefunden: Windows/Schriftarten-Problem.


Dateien in Schriftarten löschen, Problem gelöst.

Dateien in Schriftarten wiederherstellen, Problem besteht weiter.

 
Tobias Johannes Zimmer "Controls" alle Schaltflächen schön an.

In Flaschen habe ich versucht, das Problem zu beheben, indem ich verschiedene Abhängigkeiten installiert habe, nämlich directx, da ich mich daran erinnere, dass directx etwas mit den grafischen Objekten von MT5 zu tun haben könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist.

Ihr Code ist fehlerhaft. Wie können Sie hoffen, 4 Rechtecke zu haben, die alle den gleichen Namen haben?

Bitte melden Sie hier auch Probleme, die SPEZIFISCH mit Wine/Linux zu tun haben.

 

Problem gelöst.

1) Leeren Sie die Dateien im Verzeichnis windows/Fonts

2) Kopieren Sie simsun.ttc dorthin!

Dann ist das Problem behoben.

